“Yo no soy un fiscal de partido alguno o grupos ideológicos”: Francisco Barbosa

El jurista anunció que llega a dirigir la Fiscalía sin impedimentos. Y añadió que luchará igual contra los casos de corrupción y los delitos comunes.

Cuarenta minutos duró el encuentro entre el fiscal encargado, Fabio Espitia, y el nuevo fiscal, Francisco Barbosa. Durante la visita se pactó el plan del empalme que iniciará el próximo lunes.

El nuevo jefe de la Fiscalía dijo que llega a dirigir la entidad sin impedimentos.

“Yo soy un hombre absolutamente independiente. A mí me eligió por unanimidad la honorable Corte Suprema de Justicia, el día de ayer. Única vez en la historia de este país que se ha presentado eso. Todos los magistrados, sin excepción, confiaron en mi nombre para ser fiscal general de la Nación. Yo no soy un candidato de partido alguno, yo no soy un fiscal de grupos ideológicos. Yo soy el fiscal de todos los colombianos”, señaló Barbosa.

El jurista dijo que dará respuesta a los ciudadanos que reclaman justicia por casos de corrupción y de delitos comunes como el hurto y el homicidio.

En casos como Odebrecht, afirmó que habrá claridad y reorganización del equipo de investigadores que adelantan las pesquisas y se refirió a la situación de la excongresista Aída Merlano y al gobierno de Nicolás Maduro.

“La señora Merlano está hablando en Venezuela en el marco de un proceso del que no sabemos qué es lo que está ocurriendo. En Venezuela no hay estado de derecho, no hay garantías judiciales, no hay debido proceso. Lo cierto es que es un asunto que hoy está condenado y decidido en Colombia y es una prófuga de la justicia y esperamos pronto verla de regreso cumpliendo la pena”, indicó Barbosa.

Finalmente dijo que reorganizará administrativamente la entidad.