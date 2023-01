“Yo sé que fue él”: madre que sobrevivió a ataque sicarial en el que murió su hija de 7 años

Karen Figueroa asegura que el crimen, perpetrado en Cartagena, iba en su contra y fue planeado por una expareja que no la dejaba en paz.

La señora, de 33 años, señala a Iván Aguilar Ortiz como el responsable.

“Yo sé que fue él el que hizo esto, por el acoso que tenía conmigo. Por llamadas, por texto, por todas partes, siempre me acosaba, siempre buscaba la manera de saber dónde estaba yo para minimizar todos mis movimientos”, sostiene.

Explica que “ya nos habíamos dejado hace mucho tiempo, pero la relación para él nunca se terminó. Él siempre estuvo encima, estuvo llamando, siempre estuvo acosándome, siempre estuvo amenazándome”.

El hombre, afirma, le decía “que si me veía con alguien, me iba a matar. Que si yo regresaba con el papá de los niños iba a haber problemas. De ahí se entiende la raíz de que puedo ser y no es que yo tengo en mi corazón de que él fue el que mandó a hacer esto”.

Karen recalca que tiene pruebas. “Sí, tengo videos, tengo llamados, tengo mensajes de texto donde él me está amenazando, y muchas cosas más que le iré a demostrar a la justicia hoy”.