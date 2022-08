Yo Sí Te Creo: el colectivo por la lucha contra el abuso sexual infantil

En Mujeres Ahora, de Noticias Caracol Ahora , Viviana Vargas, quien es abogada y lidera el colectivo Yo Sí Te Creo , habló acerca de las razones que la llevaron a defender a los menores que son agredidos de múltiples maneras, pero especialmente a quienes son violentados de forma sexual.

Viviana dijo que la historia del colectivo es "una historia de vida". Ella fue víctima de violencia sexual infantil y de género, y afirmó que es "algo que no se va, que asecha y acompaña por el resto de la vida".

Asimismo, explicó y profundizó el panorama del abuso infantil en Colombia, pues, en lo que ha investigado junto con el colectivo, ha encontrado que la mayoría de las denuncias de casos de abuso o maltrato a menores no llegan a la etapa de imputación de cargos.

También, anotó que, en ocasiones, los casos no se denuncian, especialmente los que ocurren en los hogares, y que eso ocurre por miedo o porque no hay un seguimiento especial y riguroso.

Viviana, quien también trabajó en el empalme con el equipo del gobierno de Gustavo Petro en el tema de protección integral a niños y niñas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , dijo que a la entidad le falta más enfoque en la protección infantil.

Esto, según ella, ocurre porque hay sobrecarga laboral de los defensores de menores y muchos no alcanzan a revisar todos los casos ni a hacerles seguimiento.

En esta entrevista, le contamos más detalles.

