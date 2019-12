“Yo voto por un empleo”: alcalde de Solano, Caquetá, antepuso intereses personales en elección

Alejandro Quintero apoyó a una entidad donde trabaja su hija, del Putumayo y no de su departamento, para asesorar a Corpoamazonía en temas ambientales.

“Yo estoy votando por un empleo y por eso se lo digo con franqueza”.

Así dio respuesta el mandatario a los cuestionamientos por dar su voto a favor de una entidad del Putumayo, y no del Caquetá, para asesorar a Corpoamazonía en temas ambientales. Y cuando habla de votar por un empleo se refiere al puesto de su hija, quien trabaja en Corpoamazonía, entidad que también cuestionó.

“Una corporación como Corpoamazonía, lo he dicho y se lo digo a mi hija, no sirve para nada. Quien llegue no sirve a la corporación, esa es la razón”, señala Quintero.

Con mayor votación fue elegida la ONG Cultural del Putumayo, pero quienes aspiraban con representar al Caquetá creen que hay irregularidades.

“Vemos como nuestros gobernantes no están pensando en los intereses de un departamento, los intereses particulares prevalecen por encima de la región”, indicó José Arley Sandoval, representante legal de la ONG Corpoamor.

Jaime Barco, académico y analista político, asegura que Corpoamazonía no es garantía para proteger el medio ambiente.

“Se puede ver en el hecho de tener el triste liderazgo en deforestación. Esto indica muy bien la falta de trabajo y control ambiental de la corporación, los avances de la minería ilegal y en lo urbano no se cumplen los compromisos verdes ni de residuos sólidos”, asegura Barco.

Funcionarios de Corpoamazonía se abstuvieron de emitir un pronunciamiento sobre la polémica.