Yo voy a votar no a los toros: Rafael Pardo

El candidato explicó sus principales propuestas para mejorar la movilidad de la ciudad. “Hay dos proyectos de Alianzas Público Privadas que han sido presentadas a la Nación. Uno es un corredor de Soacha a Bogotá, cerca de la estación de La Sabana, y otro es de Faca a Bogotá. Esos proyectos están en etapa de factibilidad; como alcalde mirare estos trenes de cercanías. Los números los mirare más específico cuando sea alcalde”.

“El tranvía de la 68 sorprendió a mucha gente porque no estaba en el radar. Ese es solamente del Distrito, que presentó la factibilidad. Este tranvía puede ser una alternativa muy importante”.

“La Boyacá va desde Usme hasta Chía, la verdadera longitudinal, hay un proyecto de construir TM, ¿cuál es la financiación?, hace un año se hizo un Conpes en el cual la Nación y Bogotá acordaron unos proyectos para financiar”.

La capital tiene un cupo de endeudamiento que le dio el Distrito. De ese dinero una parte es para construir colegios y la otra para transporte público.

De los bicicarriles que ha construido Petro en las últimas semanas, y que han levantado ampolla dijo. “Los han puesto sin la concertación adecuada y me atrevo a decir que sin los estudios adecuados”.

Sobre la moto indicó que muchos ciudadanos tiene en la moto su medio de trabajo, no se puede estigmatizar a las motos. Hay alternativas, como en Cali, en avenidas muy anchas, han hecho carriles para las motos. No se puede en todas pero si hay algunas. Haría más seguro el tránsito.

“Los equipos de Bogotá son una tradición. Apoyarlos para que puedan multiplicar sus escuelas de fútbol, cada uno mínimo cien, no me parece irreal.

“Pero que no sean solo para sacar estrellas sino que haya actividad recreativa que haya equipos femeninos”.

“Se necesita la renovación de todo el triángulo de El Campín. Es un área muy buena, muy central y ahí debe ser el gran centro de espectáculos. Que haya sitios para entretenimiento y que los equipos de la capital sean socios”.

“Conciertos hay en todos los grandes estadios del mundo por qué solo la queja en el Campín. A un concierto va mucha más gente”.

“En el tema de seguridad hay en el fondo una falta cultura ciudadana. Mockus y Bromberg le dieron a la seguridad un componente mucho más allá del tema de la Policía. La seguridad también es un tema que tiene que asumir los ciudadanos con su comportamiento. Peñaloza y los gobiernos de izquierda dijeron de nuevo eso es un tema de la Policía, que nos pongan más policías y dejaron de liderar el tema de seguridad. El actual alcalde no tiene buena relación con el alcalde y viceversa. Como se puede trabajar si el alcalde no lo lidera”.

“Hay que plantear la cultura ciudadana, pero yo lo planteró de otra forma. Que el ciudadanos diga yo debo cumplir las normas porque son legítimas y es mejor para todos. Pero hay un grupo que no las cumplen y eso desestimula a los demás”.

“Hay que crear una policía administrativa que ponga orden en los termas de contravenciones. Con uniformes, sin armas. Poniendo organización en tránsito, en carros mal parqueados, en medio ambiente”.

“Sobre microtráfico en los colegios, la secretaria de Educación tiene que tener relación con la Policía, todos los colegios tiene vigilancia privada pero no pueden salir del colegio. El entorno del colegio es vital para vencer la inseguridad. Y sobre las bandas de microtráfico, se vencen con el trabajo sistemático de la Policía. Es un trabajo permanente poner metas, recompensas, mostrarle a la gente que denuncie que se está accionando.

“Sobre basuras distingo en dos temas. El esquema de recolección en lo cual la Corte y la Superintendencia dijeron que tenía que haber una licitación los términos de la ley o áreas exclusivas. Me parece que lo más conveniente es área exclusiva, que haya responsabilidad del operador de limpiar canales, cortar césped”.

Sobre la disposición basuras o residuos sólidos. El relleno tiene una vida muy corta, el programa Basura Cero tiene un nombre muy bonito pero no tiene efecto. Hay que hacer una gran esfuerzo en reciclaje, Bogotá solo recicla una tercera parte de sus desechos. Planteo dedicar los cuatros años a cambiar la cultura ciudadana estimulando las separación en el hogar o en la cadena que produce basura. Hacer conciencia del tema crítico de medio ambiente.

Sobre sus políticas de protección animal y la crítica que se le hizo sobre un cambio de posición al tema de las corridas de toros: “Yo estuve en un recorrido en el barrio Santa Bárbara conociendo el tema de habitantes de calle y drogadicción; una situación muy compleja. Durante ese recorrido una señora que no conocía se me acercó y me pregunto por la plaza de toros, yo dije hay una sentencia de la corte, el alcalde es Petro. Conteste mal y me disculpo. Ese video lo han usado de otras campañas en mi contra”.

“He trabajado una política de protección animal. Primero, creación de un instituto de protección animal. Hay iniciativas en distintas secretarias. Segundo, que haya políticas de esterilización de caninos y felinos, me comprometo a un millón de esterilizaciones en cuatro años. Tercero, hay una casa ecológica hay que potenciarla y crear un hospital animal, para aquellos que no tienen alternativas para su mascotas”.

“Que no haya espectáculos en que haya maltrato animal. Que no haya espectáculos con recursos públicos”.

“La Corte dijo que donde haya tradición se pueden dar esos espectáculos, la consulta determina si hay tradición o no. Cuando ocurra la consulta voy a votar no a los toros”.

“Pero usted ha ido a toros…sí he ido, no lo oculto. Si la consulta gana no habrá corridas, si pierde nos puedo desconocer el fallo pero no se hará con recursos públicos”.