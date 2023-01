“Yo ya no concibo la política como de izquierda o derecha”: Gustavo Petro

El candidato y su fórmula vicepresidencial, Ángela Robledo, hablan de las posibles alianzas, de los temas políticos actuales y de sus contradictores.



¿Por qué se decidió por la doctora Robledo para que lo acompañara en esta carrera a la Presidencia?

GP: Buscamos la confluencia de fuerzas diversas más grande que se pueda construir en Colombia, en relación a construir una era de paz. Que implica una serie de reformas, la paz no se hace con la guerrilla se hace con la sociedad, y cuando se hace con la sociedad esa era de paz implica unas reformas sociales. Ese bloque histórico que le he querido dar a la confluencia implica una diversidad que no solo es de colores políticos. Una era de paz no se puede construir sin la mujer, la mujer es fundamental.

Ángela por su propuesta sobre el sistema de cuidado de la infancia, que es uno de los temas que he priorizado, por su proveniencia del lado mockusiano del Partido Verde, por su brillantez en el Congreso y por su talante de construir colectivamente me parecía la persona mas indicada.



¿Usted va a ser un puente con los amigos de la centro-derecha?

AR: Yo hablé de un zarandeo personal porque yo iba para la universidad. Es una decisión porque en esto también están las emociones. Y eso me parece importante. Yo he tenido una relación con Antanas entrañable, lo conocí en la mesa del profesor Federici, un vejo que nos dijo hay que salir de la academia e ir a la política.

Confiando en la relación entrañable y en esa tarea de mutuo reconocimiento y admiración de Antanas, de Sergio, de la misma Claudia, de Humberto de la Calle, que es el hombre al que le debemos unas elecciones en paz, esa es mi tarea: soy una tejedora.



Esa labor tejedora, ¿cómo la va a hacer con la gente de Fajardo, con Claudia, con Antanas? ¿Ustedes quieren acercarlos a ellos a una eventual alianza?

AR: Esta mañana circuló una comunicación de diez congresistas entre otras está Carlos Caicedo, él fue un rector, un académico como lo he sido yo. Lo primero es que estamos invitando a la conversación, creo profundamente en el diálogo. Con Antanas me he sentado a hablar de la paz, del diálogo. Y allí fuimos abriendo un espacio, cuando Antanas decía ‘la vida es sagrada’ decía que no había nada que justificara la lucha armada.

Hay puntos comunes, amamos la vida… Gustavo Petro, Antanas Mockus, Sergio Fajardo, Claudia Lopez, Humberto de la Calle. Creemos que los recursos públicos son sagrados, eso es un común. Creemos profundamente en que este país tiene que cambiar, este país tiene que fortalecer la educación pública, tiene que pensar las reformas a la salud.

Hay un diálogo de base, hay una relación un vínculo que hay que fortalecer desde la diferencia y en nosotros no van a encontrar sino esa actitud y esa disposición de tejer.

La democracia se nutre es de la diferencia.



¿Usted a va seguir buscando el sí para las alianzas?

GP: Nosotros mantenemos la misma posición. Cuando propusimos una sola lista al Congreso contando con el Polo y el verde, cuando propusimos un programa común de Gobierno para sentarnos a discutir la diferencia de los programas, cuando propusimos que la consulta se hiciera con todos para que la gente seleccionara quién les parecía mejor.

Sí, han sido ‘no’ repetidos, pero no significa que esa tarea se termine. Yo diría que no es poner un muro entre derecha e izquierda. Yo ya no concibo la política así. Me parece que eso era un tema del siglo XX. Esa era la gran discusión mundial.

¿Hoy cuál es la discusión mundial? Si actuamos rápidamente para detener el cambio climático o nos extinguimos. Eso implica dos bandos: la política de la vida y la política que nos lleva hacia la muerte.

Esa fractura, esa divisoria no es de izquierda o derecha…es la vida o muerte. Temas muy concretos como el petróleo, carbón, minería, en el páramo, etc.

Gente como Fajardo, como Mockus, yo traería incluso gente del pasado que lanzó su voz y no se recordó más…Alfonso López Pumarejo seguido después de Galán alrededor del tema de la modernización del agro a partir de extinguir el latifundio improductivo, esa es una idea de Alfonso López Pumarejo, liberalismo histórico. Álvaro Gomez Hurtado, de derechas se diría…el acuerdo sobre la fundamental es tejer el dialogo nacional y poner de acuerdo en temas fundamentales comunes una sociedad.



¿Por qué llegamos al debate entre izquierda y derecha en el país?

GP: Los que están auspiciando el negar el cambio climático, porque además fui de los primeros políticos en hablar de tema, es el principal problema de la humanidad dice el papa Francisco.

Quienes niegan el cambio climático y auspician la destrucción de la vida en el planeta de manera acelerada…Trump, Maduro, Vargas Lleras, Duque.

¿Quiénes podrían estar en el otro lado? Stephen Hawking, el papa Francisco, la señora Merkel de Alemania, que es otra óptica de derecha, buena parte de los Gobiernos europeos.



¿Ese tejido que usted habla es para primera o segunda vuelta?

AR: Estamos insistiendo, incluso haciendo eco de una movilización en las redes de jóvenes de que se sienten a conversar, es lo que habría que hacer.

Incluso una pensaría en Roy Barreras...fue mi compañero en la Comisión de Paz. Necesitamos un gran relato común con diferencias políticas, pero de un país que necesita tomarse de la mano.



¿Qué opina del trino de Claudia López?

AR: Yo fui a muchos escenarios del verde yo le podría decir un poco de lo mismo…tanta pantomima de que iba a haber una consulta y a la hora de la verdad la aspiración era ser fórmula de Fajardo. Yo no creo que haya que hacer descalificaciones.

Fajardo dice que va a ser la campaña de reconciliación creo que estas afirmaciones, respeto a Claudia, pero no me parece que haya que ponerse en estos niveles porque baja el nivel de la discusión.



¿Cuál es el dictamen jurídico que ustedes tienen frente a una doble militancia?

Conocemos una sentencia del consejo de estado de 2005 que señala que para Presidencia y Vicepresidencia no aplica la doble militancia.