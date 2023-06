Youtuber alemán que se grabó en el barrio Santa Fe apareció en protestas de la Universidad Nacional

JustKareem, un youtuber alemán que se hizo popular en redes sociales por un video que grabó desde el barrio Santa Fe, donde casi es linchado por sujetos del sector, volvió a aparecer en otro clip, esta vez desde la Universidad Nacional durante las protestas del pasado jueves, 8 de junio, donde fue atacado un policía con una papa bomba.



Las imágenes muestran cuando el youtuber alemán trata de ingresar a las instalaciones de la universidad, varios encapuchados se le acercan, pero uno de ellos lo reconoce y lo deja ingresar. Incluso le explicaron por qué realizaban la manifestación.

"Todos los días, en todos los lugares de Colombia, la gente cree en nosotros y en esta lucha que hacemos por todas las personas que han caído, porque la Policía nos mata en la ciudad, en el campo, en las clases y en todo lado", dijo uno de los implicados en los desmanes.

El youtuber alemán escuchó el testimonio de otro de los protestantes: "No olvidamos a Dylan, no olvidamos a Stefany, no olvidamos a Nicolás, no olvidamos a todos los compañeros que han caído y no sabemos sus nombres".



Por último, el youtuber alemán salió del lugar y, desde una estación de Transmilenio, envió un mensaje argumentando que la mejor manera de solucionar los conflictos era dialogando.

"Voy a terminar el video, acá. Yo solo quería mostrarles por qué esas personas están luchando y por qué están tan molestas con la situación del país. Así que bueno, nos vemos en el próximo video", concluyó JustKareem.

Publicidad

En dichas protestas del pasado 8 de junio, un uniformado fue atacado con una papa bomba y resultó gravemente herido. Desde el Hospital de la Policía informaron que el funcionario se encuentra en un coma inducido.

John Freddys Rodríguez Sandoval "sufrió un trauma contundente en la región del hemitórax derecho, se le produjo una contusión pulmonar, probablemente un sangrado pulmonar, e igualmente presentó lesiones en la región cervical y en la mandíbula, presentando fracturas y lesión de tejidos blandos".



Youtuber alemán por poco es linchado cuando grababa en el barrio Santa Fe

Hace varias semanas, JustKareem se adentró en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá, y por poco es linchado cuando grababa sus contenidos.

En el video, el youtuber describe a Santa Fe como el sector más peligroso de Bogotá mientras va caminando por la calle, acercándose a un sector evidentemente hostil. En ese momento, lo increpan varios sujetos que le preguntan si está grabando.

Publicidad

“Baja esa cámara, por favor”, dice uno de los hombres que intenta cubrirse el rostro con la mano.

El youtuber pregunta si puede pasar de la esquina, pero los sujetos no se lo permiten. Cuando él decide devolverse, un individuo intenta agarrarlo; sin embargo, Justkareem consigue hacerlo a un lado para seguir su camino.

Luego aparece otro hombre, quien le dice al youtuber: “Baje esa vaina que te van a joder por eso”.

Seguido de esto, le confirma al creador de contenido que allí donde se encuentran es peligroso. En ese momento, Justkareem mira hacia atrás y observa que al parecer venían más personas detrás de él, por lo que decide salir corriendo hacia la calle 26 con Caracas. “Eso fue intenso, hombre”, exclamó.