Zoofilia estaría ligada al cáncer del pene, alertan científicos colombianos

El tío de Deydri Sánchez era un campesino santandereano, que llegó al hospital San Ignacio en Bogotá en febrero de este año. Su diagnóstico fue un cáncer de pene muy avanzado que le costó la vida.

“El proceso fue tremendo, muy duro para todos. No solo para él sino para nosotros como familia”, explica Sánchez.

Este es un diagnóstico poco común entre los hombres colombianos; según los expertos, las principales causas podrían estar asociadas al tabaquismo e incluso al virus del papiloma humano. Pero algo llamó la atención entre los especialistas que atendieron el caso.

“Lo que nos llamó la atención era la historia de zoofilia, de prácticas sexuales con animales de granja”, señala Diego Rosselli, docente de epidemiología de la Universidad Javeriana.

“De pronto por su condición de persona sola, del campo, analfabeta, toda esta cuestión de pronto lo llevo a esto. Y ya cuando se vio enfermo, por pena, él no dijo nada y muchísimo menos el aceptar que tenía relaciones con animales”, continúa relatando su sobrina.

Los médicos del hospital San Ignacio investigaron y encontraron un estudio en Brasil que mostró la zoofilia como un factor de riesgo del cáncer de pene.

“Hay un estudio que describe esa asociación. Empezamos a vincular la posibilidad de un virus de la familia del VPH pero en este caso bovino que se transmite por vía sexual en muchas especies animales; no ha sido descrito en seres humanos”, dice el epidemiólogo.

Además, encontraron que, según las cifras del Ministerio de Salud, los departamentos con mayores tasas de este tipo de cáncer son Córdoba y Sucre, en dónde según la investigación hay una tradición arraigada de zoofilia. Las cifras de cáncer en Córdoba son de una tasa de 3,45 por cada 100 mil habitantes y Sucre con una tasa de 2,91.

Según clarifica Rosselli es que la zoofilia puede ser un factor de riesgo pero lo que no queda claro es cuál pueda ser la causa de ello.

Ante estos análisis, Deydri hace un llamado a los hombres colombianos:

“En cualquier situación que se les presente algo anormal, consultar un médico a tiempo y no dejar que pase a mayores, no solo sufre la persona si no toda la familia”.