Zozobra en Cartago tras asesinato de aspirante a la Alcaldía

Tras el homicidio del abogado Ignacio Londoño Zabala , las autoridades han redoblado la seguridad de la familia del aspirante asesinado y de líderes políticos que han reportado amenazas.

"Recibimos 15 ó 20 minutos después del homicidio de Ignacio Londoño mensajes de texto. De hecho, yo anoche recibí otra llamada que tenía dos días para desocupar la ciudad", señaló Jesús Mario Corrales, de la Fundación Nuevo Amanecer.

Por su parte, Carlos Andrés Londoño, hermano del aspirante asesinado, pidió a las autoridades que el crimen no quede impune. "Hay que concertar sobre la base del diálogo, del entendimiento, la armonía, el perdón. Tanto de la auto comprensión, como de la compresión colectiva. Sobre esas bases de entendimiento es que se construye contrato social y sociedad", dijo.

Según la Policía de Cartago, se han presentado 32 homicidios en lo que va corrido del año. En cuanto al asesinato de Londoño, registrado el pasado lunes festivo, aún no se tienen detenidos.

"La situación es preocupante porque ya han dado cuenta el Presidente del Concejo y el Secretario de Gobierno que han sido víctimas de amenazas. No sabemos de donde provienen", manifestó Mario Jordán, personero del Municipio.

Este miércoles se realizará una misa en la catedral de Cartago y luego el cuerpo del excandidato será trasladado al cementerio del municipio.