Zuluaga dice que Santos está desesperado

El presidente candidato, Juan Manuel Santos, instó a Óscar Iván Zuluaga a darle la cara al país y a no seguir escondido bajo la capa de su "protector".

"Le pido que ponga la cara, que no se siga escondiendo bajo la capa de su protector. El país se pregunta: en un eventual gobierno suyo, ¿a cargo de quién estará el timón del Estado", sostuvo Santos.

"El presidente Santos no le ha dado la cara ni las explicaciones al país. Además, entiendo que hasta la propia declaración de ayer fue leída, alguien se la tuvo que preparar porque... lo siento tan desesperado, que no tiene ni cómo transmitirlo", respondió Zuluaga.