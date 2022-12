Zuluaga niega responsabilidad en nuevo escándalo de chuzadas

El siguiente es el comunicado:



1. Registramos con mucha preocupación la información publicada en los medios de comunicación sobre posibles y gravísimos hechos de interceptación ilegal de comunicaciones llevadas a cabo, supuestamente, en una oficina ubicada en la calle 93B No. 17 - 25 de Bogotá.

2. Desde esa oficina se han prestado servicios de divulgación en redes sociales y seguridad informática a esta campaña. Por supuesto, cualquier actividad ilegal que se haya desarrollado en tal inmueble, en caso de existir, la reprobamos, esperamos resultados rápidos de las investigaciones y la máxima condena a los responsables.

3. No se puede asociar de ningún modo la campaña presidencial con cualquier actividad ilegal. Rechazamos cualquier utilización que se pretenda hacer en el marco de la campaña electoral de los hechos denunciados. Que no se quiera confundir a la opinión pública para desviar la atención sobre las graves denuncias de los últimos días. Si alguien ha cometido un delito que lo castiguen y toda posible actuación ilegal que no quede en la impunidad.

4. Desde el pasado mes de enero y antes de iniciarse la campaña presidencial recibimos asesoría de la actriz Lina Luna para la elaboración de mensajes concretos de campaña y para transmitir en lenguaje sencillo las propuestas programáticas.

Posteriormente, la mamá de Lina Luna, la también actriz Myriam de Lourdes, realizó varios talleres con nuestro candidato para que mejorara su expresión ante las cámaras de televisión.

Luego, en el mes de febrero, Lina Luna ofreció un equipo de trabajo para apoyar la campaña en redes sociales y seguridad informática, liderado por su esposo Andrés Sepúlveda; un equipo creativo y publicitario encabezado por su cuñado Luis Carlos Sepúlveda y un apoyo en coordinación de equipos regionales por Jorge Ardila, tío de su esposo y de su cuñado.

Durante estos tres meses este grupo familiar ha desarrollado las tareas convenidas a plena satisfacción de la campaña y sin ninguna queja de parte nuestra.

Por lo tanto, manifestamos nuestra sorpresa mayúscula ante la posibilidad de que un acto ilegal se hubiera ejecutado en una de las oficinas desde donde prestaban sus servicios.

5. No puede existir ninguna duda sobre la transparencia de la campaña y del repudio a cualquier actividad ilegal.