“Zuluaga pretende que haya paz antes de sentarse a negociar”: César Gaviria

El jefe de debate de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, el expresidente César Gaviria, criticó el anuncio del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, de decretar la suspensión provisional de los diálogos de La Habana en un eventual gobierno.

"Yo creo que esa suspensión provisional es sencillamente la liquidación del proceso. Yo le he oído otras expresiones al doctor Óscar Iván. Él pretende que haya paz antes de sentarse a la mesa. Que Colombia viva en paz y entonces él se sienta con los guerrilleros, que se le deben rendir y él los mete a la cárcel", declaró el exmandatario liberal (1990-1994).

Gaviria aseguró que la propuesta de Zuluaga es algo ajeno a la realidad e inalcanzable. "No creo que el pueblo colombiano vaya a creer en una cosa de esa naturaleza. Puede que haya escepticismo sobre el proceso de paz. Pero lo que él está proponiendo es el fin del proceso de paz", agregó.

"El señor óscar Iván con esas fórmulas que ha presentado, Colombia sencillamente no va a tener paz. Va a tener guerra sin fin", concluyó César Gaviria.