Zuluaga vs. Santos: la segunda vuelta ya comenzó

10:10 p.m.: Informado el preconteo del 99.97% de las mesas, según el boletín 59 de la Registraduría, estos son los resultados de la primera vuelta presidencial: 1) Zuluaga 3.759.971 (29,25%); 2) Juan Manuel Santos 3.301.815 (25,69%); 3) Marta Lucía Ramírez 1'995.698 votos (15,52%); 4) Clara López 1'958.414 votos (15,23%): 5) Peñalosa 1.065.142 (8.28%); Votos en blanco 770.610 (5,99%). Abstención electoral fue del 59.93%: participaron 13'216.402 sufragantes de 32'975.158 habilitados.

8:45 p.m.: Este es el Top 5 municipios colombianos en cuanto a voto en blanco en la primera vuelta de las presidenciales:

1) Piedras (Tol) 54,02%

2) La Victoria (Am) 33,3%

3) S. Rosa (Bol) 18,2%

4) S. Helena (Sder) 17,4%

5) Toledo (Ant) 14,2%

8:25 p.m.: Informado el preconteo del 99,95% de las mesas, según el boletín 51 de la Registraduría, estos son los resultados de la primera vuelta presidencial: 1) Zuluaga 3.759.873 votos (29,25%); 2) Juan Manuel Santos 3.301.070 (25,68%); 3) Marta Lucía Ramírez 1.995.636 votos (15,52%); 4) Clara López 1.958.310 votos (15,23%): 5) Peñalosa 1.065.115 (8,28%); votos en blanco 770.584 (5,99%). Abstención electoral fue del 59,93%: participaron 13.215.314 sufragantes de 32.975.158 habilitados.

8:15 p.m.: Así quedó el top 5 de departamentos con mayor porcentaje de voto blanco:

1) Bogotá 8,74%

2) Antioquia 7,57%

3) San Andrés 7,00%

4) Quindio 6,89%

5) Risaralda 6,31%

7:53 p.m.: El expresidente Álvaro Uribe se manifestó también a través de un trino a favor de la fórmula presidencial de su partido, Centro Democrático:



GraciasColombia.Felicitaciones doctores Óscar Iván Zuluaga yCarlos Holmes Trujillo.Que Dios nos dé luces para acertar pic.twitter.com/WV6MWzTw1s — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) Mayo 26, 2014

7:52 p.m.: El presidente - candidato Juan Manuel Santos pidió a los electores colombianos "unidad para la paz" vía Twitter:



Hoy convoco a todos los colombianos a la unidad que necesitamos, la unidad para la paz. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) Mayo 26, 2014

7:45 p.m.: Hecho el preconteo del 99,9% de las mesas electorales, estos son los resultados de la primera vuelta presidencial: 1) Zuluaga 3.759.685 votos (29,26%); 2) Santos 3.299.548 votos (25,68%); 3) Ramírez 1.995.365 votos (15,53%); 4) López 1.957.390 votos (15,23%); 5) Peñalosa 1’065.046 votos (8,28%); 6) Votos en blanco 770.554 (5,99%); abstención 59,94% tras la participación de 13.212.252 sufragantes de 32.975.158 habilitados.

7:35 p.m.: En el municipio de Piedras, Tolima, ganó el voto en blanco con una participación del 54,02% en el censo electoral en la primera vuelta presidencial. La población desarrolló una consulta popular el 28 de julio del año pasado en la que sus habitantes de manera mayoritaria (92%) dijeron no a la explotación minera.

7:30 p.m.: El vencedor en primera vuelta de las elecciones presidenciales, Óscar Iván Zuluaga, en su alocución, primero felicitó a sus allegados. "Estoy convencido de que la familia es el núcleo de cualquier sociedad", declaró el candidato del Centro Democrático. (Estas fueron las declaraciones del ganador de la primera vuelta en las presidenciales).

Posteriormente agradeció a los electores colombianos "quienes fortalecieron la democracia depositando su voto por los demás candidatos". Luego agregó: "al expresidente Álvaro Uribe toda la gratitud. Nosotros recuperaremos sus banderas".

Aunque agradeció a los candidatos Peñalosa y Clara López, Zuluaga invitó directamente a Marta Lucía Ramírez a unirse a su campaña. "Vamos a decidir si queremos más de lo mismo": concluyó.

7:10 p.m.: Efectuado el preconteo del 99,85% de las mesas, según el boletín 36 de la Registraduría, estos son los resultados: 1) Zuluaga 3.758.936 votos (29,26%); 2) Juan Manuel Santos 3.298.203 (25,67%); 3) Marta Lucía Ramírez 1.995.212 votos (15,53%); 4) Clara López 1.957.215 votos (15,23%): 5) Peñalosa 1.064.887 (8,29%); votos en blanco 770.496 (5,99%). Abstención del 59,95% (13.209.561 sufragantes de 32.975.158 habilitados).

7:00 p.m.: Así quedó el mapa electoral colombiano tras la primera vuelta, según la Registraduría Nacional del Estado Civil (el color naranja representa a Santos y el azul claro a Zuluaga):



6:53 p.m.: Tras preconteo del 99,8% de mesas: 1) Zuluaga 29,26%; 2) Santos 25,67%; 3) Ramírez 15,53%; 4) López 15,53%; 5) Peñalosa 8,29%; Voto en blanco 5,99%; Abstención: 59,95%



6:45 p.m.: Efectuado el preconteo del 99,76% de las mesas, según el boletín 30 de la Registraduría, estos son los resultados: 1) Zuluaga 3.758.312 votos (29,26%); 2) Juan Manuel Santos 3.295.436 (25,66%); 3) Marta Lucía Ramírez 1.995.118 votos (15,53%); 4) Clara López 1.956.214 votos (15,23%): 5) Peñalosa 1.064.736 (8,29%); Votos en blanco 770.413 (5,99%). Abstención del 59,96% (13.204.700 sufragantes de 32'975.158 habilitados).

6:30 p.m.: Efectuado el preconteo del 99,74% de las mesas, según el boletín 28 de la Registraduría, estos son los resultados de la primera vuelta presidencial colombiana: 1) Zuluaga 3.758.101 votos (29,27%); 2) Juan Manuel Santos 3.294.623 (25,66%); 3) Marta Lucía Ramírez 1.995.044 votos (15,53%); 4) Clara López 1.956.076 votos (15,23%): 5) Peñalosa 1.064.685 (8,29%); Votos en blanco 770.381 (6%).



6:22 p.m.: En su alocución tras conocerse los resultados de primera vuelta presidencial, Juan Manuel Santos invitó a sus competidores a unirse en una "cruzada por la paz". "En tres semanas los colombianos tendrán dos opciones: los que quieren el fin de la guerra y los que quieren una guerra sin fin", declaró el actual mandatario. (Esto dijo el presidente-candidato) .

6:20 p.m.: "El 15 de junio vamos a escoger entre el pasado y el futuro, vamos a escoger entre el miedo y la esperanza. Entre los que se niegan a la paz y quienes estamos dispuestos a buscarla. Entre los que niegan a las víctimas y los que hemos querido reconocerlas y repararlas. ": Santos

6:19 p.m.: “Recibo este resultado como un mensaje de millones de colombianos que quieren que les sigamos explicando, todavía mejor, lo que hemos hecho en estos cuatro años y lo que haremos en adelante para lograr la paz”: declaró el presidente -candidato Juan Manuel Santos en su alocución tras conocerse los resultados de la priemra vuelta.

6:17 p.m.: "Felicitaciones al candidato Zuluaga por su buen resultado hoy. Lo invito a que en estas tres semanas demos un debate con altura y no concentremos en las propuestas": Santos

6:14 p.m.: "Quiero dar gracias a Colombia y a los colombianos. Gracias por una jornada democrática ejemplar y en paz", dijo el presidente-candidato Juan Manuel Santos en su alocución tras conocerse los resultados electorales de la primera vuelta.

6:11 p.m.: La candidata conservadora, Marta Lucía Ramírez, tercera en las elecciones de primera vuelta, agradeció al expresidente Andrés Pastrana. "Cuánto quisiera tener en este momento unos brazos tan largos para poder abrazar a esos dos millones de colombianos que nos acompañaron", dijo.

6:05 p.m.: Efectuado el preconteo del 99.63% de las mesas, según el boletín 23 de la Registraduría, estos son los resultados: 1) Zuluaga 3.756.602 votos (25,64%); 2) Juan Manuel Santos 3.291.479 (25,64%); 3) Marta Lucía Ramírez 1.994.755 votos (15,54%); 4) Clara López 1.955.164 votos (15,23%): 5) Peñalosa 1.064.347 (8,29%); Votos en blanco 770.201 (6%). Abstencción fue del 60%, tras la participación de 13.192.953 electores de 32.975.158 habilitados.

5:56 p.m.: Según el boletín 21 de la Registraduría, la abstención en la primera vuelta de las elecciones presidenciales fue del 60%. Esto, efectuado el preconteo del 99,51% de las mesas.

5:48 p.m.: Efectuado el preconteo del 99.34% de las mesas, según el boletín 19 de la Registraduría, estos son los resultados: 1) Zuluaga 3.750.986 votos (29.27%); 2) Juan Manuel Santos 3.281.157 (25.61%); 3) Marta Lucía Ramírez 1.992.760 votos (15,55%); 4) Clara López 1.953.138 votos (15,24%): 5) Peñalosa 1.063.413 (8,30%); Votos en blanco 769.405 (6%).

5:40 p.m.: Vía Twitter, el senador electo por el liberalismo Horacio Serpa, le restó importancia a la victoria de Óscar Iván Zuluaga en primera vuelta:



Tranquilos Santistas, que yo gané en primera vuelta y perdí en segunda. La paz sigue siendo el camino. — Horacio Serpa Uribe (@HoracioSerpa) Mayo 25, 2014



5:37 p.m.: La campaña de Óscar Iván Zuluaga declara su victoria en la primera ronda de las elecciones presidenciales:



¡Gracias Colombia! Tenemos una nueva oportunidad. Demostraremos que sí podemos tener una Colombia Distinta. #Z pic.twitter.com/7f0mcDLOf6 — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) Mayo 25, 2014



5:35 p.m. Según el boletín 16 de la Registraduría, en Bogotá ganó Zuluaga y en segundo lugar quedó Clara López. Informadas el 99,97% de las mesas, estos son los resultados en la capital colombiana: 1) Zuluaga 542.208 votos (22.09%); 2) Clara López 501.151 votos (20,41%); 3) Santos 443.899 votos (18,08%); 4) Peñalosa 392.636 votos (15,99%); 5) Ramírez 366.729 votos (14,94%); Voto en blanco 207.737 (8,46%).

5:30 p.m.: Hecho el preconteo del 98.31% de las mesas, los siguientes son los resultados: : 1) Zuluaga 3.716.422 votos (29.25%); 2) Juan Manuel Santos 3.249.922 (25,58%); 3) Marta Lucía Ramírez 1.976.888 votos (15,56%); 4) Clara López 1.940.173 votos (15,27%): 5) Peñalosa 1.056.987 (8,32%); Votos en blanco 763.572 (6,01%). Boletín 15 de la Registraduría.

5:20 p.m.: Efectuado el preconteo del 97.71% de las mesas, según el boletín 14 de la Registraduría, estos son los resultados: 1) Zuluaga 3.692.768 votos (29,23%); 2) Juan Manuel Santos 3.231.077 (25,58%); 3) Marta Lucía Ramírez 1.964.330 votos (15,55%); 4) Clara López 1'903.880 votos (15,55%): 5) Peñalosa 1.052.402 (8,33%); Votos en blanco 759.076 (6%).

5:10 p.m.: Efectuado el preconteo del 93.98% de las mesas, según el boletín 11 de la Registraduría, estos son los resultados: 1) Zuluaga 3.548.354 votos (29,21%); 2) Juan Manuel Santos 3.091.317 (25,45%); 3) Marta Lucía Ramírez 1.893.261 votos (15,58%); 4) Clara López 1.866.281 votos (15,44%): 5) Peñalosa 1.014.519 (8,35%); Votos en blanco 731.439 (6,02%). Boletín 12 de la Registraduría.

5:00 p.m.: Contabilizado el 89.39% de las mesas se concluye que habrá segunda vuelta el próximo 15 de junio para las presidenciales en Colombia, en la que se enfrentarán Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos: 1) Zuluaga 3.370.590 votos (29,10%); 2) Juan Manuel Santos 2.950.620 (25,48%); 3) Marta Lucía Ramírez 1.811.191 votos (15,64%); 4) Clara López 1.788.367 votos (15,44%): 5) Peñalosa 960.825 (8,29%); Votos en blanco 698.164 (6,02%). Décimo boletín de la Registraduría.

4:56 p.m.: Contabilizado el 83,91% de las mesas en el país se concluye que habrá segunda vuelta el próximo 15 de junio para las presidenciales en Colombia entre Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. Boletín noveno de la Registraduría.

4:53 p.m.: Resultados de las elecciones según el octavo boletín de la Registraduría: 1) Zuluaga 2.693.178 votos (28,79%); 2) Juan Manuel Santos 2.407.491 (25,74%); 3) Clara López, 1.459.949 votos (15,61%); 4) Ramírez 1.458.114 votos (15,59%): 5) Peñalosa 594.862 (7,98%); Votos en blanco 768.533 (8,21%); voto en blanco 564.233 votos (6,03%). Esto, con el 74,62% del total de las mesas informadas.

4:50 p.m.: Resultados de las elecciones según el séptimo boletín de la Registraduría: 1) Zuluaga 2.161.971 votos (29,01%); 2) Juan Manuel Santos 1.924.927 (25,83%); 3) Clara López, 1.161.527 votos (15,58%); 4) Ramírez 1.159.391 votos (15,55%): 5) Peñalosa 594.862 (7,98%); Votos en blanco 448.686 (6.02%); voto en blanco 448.686 votos (6,02%). Esto, con el 61,67% del total de las mesas informadas.

4:43 p.m.: Según el sexto boletín de la Registraduría, en Bogotá gana la izquierda: 1) Clara López obtiene 178.149 votos (22,01%); 2) Zuluaga 177.371 votos (21,91%); 3) Santos 144.330 votos (17,83%); 4) Ramírez 121.558 votos (15,01%); 5) Peñalosa 115.465 votos (14,26%); Voto en blanco Votos en blanco 72.470 (8,95%). Total de mesas 14.232 . Mesa informadas: 5.251 (36,89%)

4:40 p.m.: Sexto boletín de la Registraduría: 1) Zuluaga 1.426.969 votos (28,8%); 2) Juan Manuel Santos 1.311.316 (26,47%); 3) Clara López, 771.754 votos (15,57%); 4) Ramírez 757.828 votos (15,29%): 5) Peñalosa 388.995 (7,85%); Votos en blanco 296.975 (5,99%).

4:35 p.m. Quinto boletín de la Registraduría: 1) Zuluaga 761.974 votos (29,17%); 2) Juan Manuel Santos 712.169 (27,26%); 3) Clara López, 401.938 votos (15,39%); 4) Ramírez 389.127 votos (14,9%): 5) Peñalosa 154.476 (5,91%); Votos en blanco 154.476 (5,91%).

4:30 p.m. Cuarto boletín de la Registraduría: 1) Zuluaga 241.635 votos (30,28%); 2) Juan Manuel Santos 239.513 votos (30,01%); 3) Clara López, 111.916 votos (14,02%); 4) Ramírez 109.987 votos (13,78%): 5) Peñalosa 50.431 (6,32%); Votos en blanco 44.425 (5,56%)

4:20 p.m.: Segundo boletín de la Registraduría: 1) Zuluaga 7.747 votos (32,6%); 2) Juan Manuel Santos 7.023 votos (29,62%); 3) Clara López, 3.686 votos (15,54%); 4) Ramírez 2.671 votos (11,26%): 5) Peñalosa 1.424 votos (6%); Votos en blanco 1.156 (4,87%)

4:15 p.m.: Primer boletín: de 89.391 mesas, 213 ya fueron informadas, para un 0,23% de total de los datos. Encabeza Óscar Iván Zuluaga con 1.922 votos (31,34%), seguido de Juan Manuel Santos con 1.746 votos (28,47%). En tercer lugar Clara López con 975 apoyos (15,90%). Marta Lucía Ramírez 583 respaldos con 9,5% y finalmente Enrique Peñalosa 563 votos (9,18%).

4:08 p.m.: En el proceso de preconteo tienen un papel primordial los observadores. De ellos, 64 hacen parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, 35 de la Unasur y 4 mil de la Misión de Observación Electoral, MOE.

4:00 p.m.: Se cierran las urnas en Colombia. Autoridades electorales, jurados y veedores inician el proceso de preconteo.

3:50 p.m.: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, presentó un favorable balance de seguridad durante los comicios. "No se registraron acciones terroristas en el país. Tampoco se presentaron alteraciones de orden público que pusieran en riego a los votantes", sostuvo el funcionario. De acuerdo con Mindefensa, fueron cinco las capturas por delitos contra el sufragante: dos de ellas en Buenaventura, dos en Soledad, Atlántico y una en Barranquilla.

Adicionalmente, se decomisaron 25 mil unidades de propaganda electoral.

3:41 p.m.: Se registra el cierre de las urnas en 52 países. En total, el número de puestos de votación en el territorio nacional y en el exterior suma 10.642.

3:35 p.m.: En inmediaciones del centro de votación más grande del país, Corferias en Bogotá, hay un fuerte embotellamiento. Se reportan trancones en la avenida de las Américas, carrera 30, calle 26 y carrera 50. Miles de electores dejaron el deber democrático para última hora.

3:20 p.m: Según la Procuraduría, de las 48 denuncias recibidas por posibles delitos electorales en el territorio nacional, la mayoría son quejas por "funcionarios públicos que aparentemente están participando en política", "falta de capacitación de los jurados de votación" y "presencia de publicidad de los candidatos en los medios de comunicación".

2:55 p.m.: La Fiscalía General de la Nación reportó 24 capturas por orden judicial en el territorio nacional durante las elecciones presidenciales. Dos aprehensiones más se dieron por supuestos delitos contra el proceso. De otra parte, según el mismo informe, 27 personas que figuraban en las listas de desaparecidas fueron halladas por el CTI en el momento de realizar su votación.

2:30 p.m.: Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar "muy pendiente" de los comicios presidenciales en Colombia. "Estaremos pendientes de los resultados de esas elecciones y bueno, como siempre, sin inmiscuirnos en los asuntos internos de allá, y aspirando a que nadie se inmiscuya en los asuntos internos de nuestra amada Venezuela", sostuvo el mandatario del vecino país.

2:05 p.m.: La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que en las primeras horas de las elecciones presidenciales se recibieron 59 denuncias ciudadanas de "posibles irregularidades y delitos electorales".

Los casos se han presentado especialmente en los departamentos de Bolívar y Magdalena, Tolima, Santander, Cesar y Antioquia. La MOE es una ONG que vela por la transparencia en las elecciones y que para estas desplegó 4.140 observadores nacionales y extranjeros en 437 municipios de 31 de los 32 departamentos del país.

11:20 a.m.: Procuraduría ha recibido 37 denuncias de tipo electoral, 11 de ellas desde Antioquia y 8 desde Bogotá.

11:00 a.m.: La candidata por el Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, ya ejerció su derecho al voto. “Adiós al país viejo de corrupción, maquinaria, mermelada y la exclusión social. Bienvenido el país nuevo y limpio”, trinó Ramírez.

10:40 a.m.: El candidato por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, ejerció su derecho al voto. "Aspiro que el respaldo de millones de colombianos me permita ganar hoy. No votar no es la solución del problema, votar es el mayor derecho que tiene un ciudadano. El silencio no ayuda a que un país pueda cambiar. Votar de manera libre, pero votar”. ", señaló.

10:12 a.m.: El candidato por Alianza Verde, Enrique Peñalosa, ejerció su derecho al voto. "Tenemos que elegir entre la guerra y la paz. Tenemos que hacer de Colombia un país libre de corrupción", dijo luego de votar.

9:24 a.m.: La candidata por el Polo Democrático, Clara López, votó en en la Fundación Universitaria Panamericana. "Convoco a todos los colombianos a ejercer copiosamente (el voto)", dijo la candidata, quien invitó a votar por el cambio.

En Corferias solo pueden votar quienes tengan su cédula inscrita en ese centro de votación o quienes tengan su cédula expedida entre las fechas 1/03/1988 y 7/01/2003.

En todos los centros de votación se registra total normalidad. En Ciudad Bolívar, hay 480 puestos de votación habilitados. En Kennedy, hay 61 puestos y en Unicentro, 148.

8:05 a.m.: Llegó el presidente-candidato Juan Manuel Santos para votar. Acompañado de su familia ejerció su derecho y luego se dirigió al país. “Hoy es un día muy importante para Colombia y para nuestra democracia. Esperamos que los ciudadanos habilitados ejerzan ese derecho para votar, que también es un deber”, dijo el mandatario.

8:00 a.m.: Apertura de centros de votación en todo el país. De acuerdo con las cifras de la Registraduría, 17.129.768 mujeres pueden votar en estos comicios.