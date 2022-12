Zuluaga y supuesto hacker aparecerían juntos en video revelado por revista Semana

La revista Semana publicó un video en el que aparentemente se evidencia el vínculo entre el candidato Óscar Iván Zuluaga y el llamado ‘hacker' Andrés Fernando Sepúlveda . En las imágenes aparece un audio de quien se identifica, supuestamente, como Luis Alfonso Hoyos, exasesor espiritual de la campaña uribista quien debió renunciar en medio del escándalo de las ‘chuzadas'. (Más de esta noticia. Óscar Iván Zuluaga visitó oficina de Andrés Sepúlveda)

Según la Fiscalía, Sepúlveda habría participado en interceptaciones ilegales a participantes en el proceso de paz con las FARC en La Habana. Aunque inicialmente el candidato del Centro Democrático negó cualquier relación con el capturado, posteriormente reconoció haberse reunido con él. (También: Un exviceministro de Defensa fue intermediario entre Andrés Sepúlveda y la Policía)

La siguiente es la transcripción de la supuesta conversación entre Zuluaga, Hoyos y Sepúlveda:

"Sepúlveda: Eso es un sitio web, que no se lo mostré a Luis Alfonso (Hoyos), con el que también vamos a salir mañana, que se llama diálogos a voces. Estamos haciendo unas pequeñas correcciones de escritura. ¿Pero qué estamos haciendo? Información desde el lado de inteligencia que se puede hacer pública. Tampoco podemos publicar todo. Esto es solo un ejemplo. Es la hoja de vida militar de quienes son los que están negociando en La Habana



Zuluaga: ¿Todos sus prontuarios?



Sepúlveda: Sí señor, Esto tiene un fuerte cambio en la organización. Entonces sale quién es ‘Andres París', qué han hecho, qué no han hecho. Cuántas órdenes de captura vigentes tienen, cómo se comportan en la selva... a qué grupos han pertenecido, desde cuándo empezó. Es información extraída de inteligencia militar a la cual yo tengo acceso. Estamos sacando también de la columna Daniel Aldana que es la que últimamente ha dado golpes contundentes. Estamos creando todo el historial con los cabecillas y sacamos todo el historial desde los diálogos de la Habana hasta el día de hoy, las acciones en contra de la población civil que han realizado los terroristas. Esta también, en algún momento necesitamos moverla. Lastimosamente debemos esperar una acción de las FARC que la hacen todos los días para empezar a mover.



Luis Alfonso Hoyos: Eso lo movemos nosotros. Eso lo mueven en redes por otros lados. Toda esta parte la mueven aparte.



Sepúlveda: Esto es similar, inteligencia crea habitualmente blogs para hablar de temas específicos. Estamos disfrazando esto, pero no es un tema tan técnico. Lo estamos haciendo todo para ‘dummies'.



Zuluaga: Andrés ¿entonces qué golpe nos va a dar Santos como su tabla de salvación de aquí al 19?



Sepúlveda: Estamos esperando porque ya está confirmado.



Zuluaga: De aquí al 25 queda un mes para dar el golpe.



Sepúlveda: 32 días nos faltan. Estamos esperando porque ya está confirmando un ataque masivo de...



Zuluaga: ¿Eso lo levantaría?



Sepúlveda: A Santos lo único que lo fortalece ahora es un golpe contra las FARC



Zuluaga: ¿pero como para decir que lo dispare?



Sepúlveda: Lo que pasa es que él contando las FARC pierde legitimidad en lo que se le está diciendo, lo deTimochenko, como que nos olvidamos de eso. Pero por lo que nosotros nos hemos enterado es muy difícil de golpear. Por ejemplo, Timochenko sabemos que está en la frontera, con una tuberculosis. Esa información la corroboramos de dos fuentes. Con el acceso que tengo yo al comando sur, que son los aviones Awacs, que son los que monitorean las comunicaciones de ellos (FARC)



Luis Alfonso Hoyos:¿Que supo usted de Romaña? Qué pudo averiguar



Sepúlveda: Mañana me veo con mmi amigo a las 10 de la mañana.



Zuluaga: Ah, pero yo sí creo que Romaña es un objetivo muy grande.



Luis Alfonso Hoyos: La gente que aterrorizaba aquí a los de Bogotá.



Zuluaga: Tantos años por fuera de base, desde Uribe.



Sepúlveda: Igual Romaña en estos momentos, también está enfermo. Si no estoy mal es por una cirrosis. A mí mañana me entregan información completa de Romaña. Un gran amigo está detrás de él y es quien lidera toda esa parte. Muchas veces se solicitan movilizaciones, se solicita algo y nos preguntan, para qué, corroboran y muchas veces lo paran desde arriba. Entonces es muy difícil para ellos incluso. Lo que están empezando a organizar, es entregar esa información a organismos extranjeros, inteligencia.



Luis Alfonso Hoyos: Esto es importante, para las entrevistas de usted mañana. Estuvimos hablando muy largo con Rodrigo Pardo. Esperemos entonces que lo suyo durante el día avanza muy bien.



Zuluaga: ¿Cómo se sienten?, ¿optimistas?, ¿cómo están viendo el proceso, para las elecciones, con todo esto.



Sepúlveda: Le voy a ser muy sincero, esta gente tiene miedo. Y lo demuestran con las acciones que están realizando en redes. Que a veces nos hacen daño, sí señor. Y la percepción contra Santos. Nosotros habíamos planeado un ataque, un ataque de respuesta a algo que se llamaba Santos responde. Pensamos responder nosotros como cuestionándolo y no fue necesario, la misma gente se encargó de eso".

Según la revista Semana el material audiovisual "fue realizado con un celular por algunos de los compañeros del hacker que conocían de sus actividades non sanctas".

Luego de la detención de Andrés Fernando Sepúlveda, la Fiscalía incautó varios dispositivos de almacenamiento de información en su residencia. Algunos al parecer camuflados entre preservativos. (Vea además: Así fue el allanamiento a la casa de Andrés Sepúlveda)

Reacciones de candidatos a la presidencia tras publicación del video de la revista Semana:



Me parece gravísima para nuestra democracia la información que publica @RevistaSemana que configura un caso aún más grave que el Proceso8000 El candidato también dió retuit desde su cuenta oficial a este comunicado: — Enrique Penalosa (@EnriquePenalosa) Mayo 18, 2014

El candidato además hizo RT a este comunicado de prensa desde su cuenta oficial:



Comunicado sobre recientes acontecimientos en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. pic.twitter.com/sPjdY6loCx — ConPeñalosa #Podemos (@ConPenalosa) Mayo 18, 2014

Un proyecto construido con la gente. Ideas y propuestas, no escandalos y mañas. #NoMásCorrupción pic.twitter.com/o9XPR0V6gd — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) Mayo 18, 2014