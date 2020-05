¡Abrazo de hipopótamo! Se disfrazó para poder recargar de amor a su mamá en cuarentena

Pese al aislamiento, esta creativa hija planeó darle una gran sorpresa a su progenitora, que se encuentra en un hogar geriátrico.

El cariño y el amor por nuestros seres queridos en esta cuarentena está a flor de piel y la creatividad no han tenido límites.

Para una mujer de Virginia, Estados Unidos, el coronavirus no fue un impedimento con tal de darle un gran abrazo a su madre.

Cumpliendo con las medidas para evitar el contagio por COVID-19, se puso un disfraz de hipopótamo con tutú, previamente esterilizado, para visitarla en el hogar geriátrico.

My mother-in-law hugging my grandmother in an inflatable hippo suit wearing a tutu is the content you needed today. Her nursing home is letting family members hug each other in these sterilized suits ️ pic.twitter.com/UokmU6lNtw

— Nick Bolerjack (@NickyBoler) May 13, 2020