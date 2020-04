Abuela de 92 años y su nieto de 52 le ganaron la batalla al coronavirus en Suesca

Doña Joaquina no pudo evitar las lágrimas al salir del hospital, pues su hijo sigue internado en una clínica de Bogotá, también por COVID-19.

“Muchas gracias por las atenciones”, con esta frase y entre aplausos doña Joaquina Garzón y su nieto, Gonzalo Jiménez, abandonaron el centro médico donde por dos semanas lucharon para sobreponerse del coronavirus.

Pero no solo ellos tienen problemas de salud. El papá del señor también contrajo la enfermedad y está siendo tratado en la capital, mientras en casa permanece la madre, quien está sometida a diálisis, aunque no dio positivo para el virus.

Luz Marina Manrique, gerente del hospital Nuestra Señora del Rosario de Suesca, manifestó sentirse “muy emocionada de ver estos dos pacienticos recuperados. Sé con qué equipo cuento, mi equipo médico, de enfermeras, de todos”.

Valoró que no todo se logró gracias “al amor, cariño y apoyo” que los profesionales les dieron a doña Joaquina y su nieto. También manifestó que el personal sanitario que tuvo contacto con ellos fue sometidos a prueba para detección del coronavirus: dos médicas, dos bacteriólogas y una auxiliar de enfermería.

Por su parte, la alcaldesa de Suesca, Zully Constanza Quilaguy, hizo un llamado a la tolerancia, sobre todo para esta familia: “nadie quiere enfermarse, pero es un virus que está a nivel nacional y mundial y debemos ser solidarios, no podemos seguirlos estigmatizando... que no les quieren hacer un domicilio, que no les quieren llevar, que no se les quieren acercar”.

“Son seres humanos iguales que ustedes y nosotros”, puntualizó la mandataria.

A la salida del centro médico hubo aplausos, no solo para la abuela y el nieto que lograron vencer este mal, sino también para el equipo de salud que veló por ellos durante las dos semanas.