Adolescente que dijo que tenía coronavirus y lo iba a contagiar acabó en la cárcel por terrorista

La joven de 18 años publicó varios videos en redes haciendo sus amenazas. Policía de Texas la encontró e informó que no tiene COVID-19.

La adolescente fue identificada como Lorraine Maradiaga y terminó entregándose.

We have identified the woman seen on social media claiming to be COVID-19 positive as 18-year-old Lorraine Maradiaga and are charging her with Terroristic Threat, Texas Penal Code 22.07.

We have not located her yet. Tips: (972) 466-3333 or [email protected]. pic.twitter.com/KySDDXL2RH

— Carrollton TX Police (@CarrolltonTXPD) April 5, 2020