Adopte un servicio público, la aplicación para ayudar a quienes no pueden pagar los recibos

Fue creada por un grupo de programadores que pensó en los más afectados por la cuarentena. Vea cómo puede aportar o ser beneficiario.

Si usted no tiene el dinero para pagar sus servicios públicos este mes, o cree que puede ayudar a alguien que lo requiere, la aplicación Adopte un Servicio es una buena opción.

Quien lo requiera, solo debe registrar el recibo en la plataforma a través de una foto.

El que quiera y pueda colaborar elige cuál pagar y su medio de pago preferido, explica Fernando Rodríguez, adoptante que ya ha beneficiado a cuatro familias.

"Uno no tiene la opción de escribirles a ellos directamente, pero ellos sí saben quién les pagó el servicio y la verdad me devolvieron un mensaje de agradecimiento que me gustó mucho", agrega.

Por medio de esta aplicación, 4.308 familias han pedido ayuda y 502 personas han adoptado el servicio público de otro ciudadano. Van 233 pagos confirmados.