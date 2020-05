Alerta naranja en Ciudad Jardín y Carvajal se da por 113 casos de COVID-19 en estos barrios

Asimismo, se hace seguimiento a otras 50 personas que estuvieron en contacto con los contagiados. Este es su día a día por la pandemia.

Estos son los barrios que entran en alerta naranja.

Hoy se activan dos nuevas Zonas de Cuidado Especial en #Bogotá por el alto número de casos positivos y de contactos de #COVIDー19: UPZ Carvajal, Kennedy

UPZ Ciudad Jardín, Antonio Nariño Deberán guardar 14 días de estricta cuarentena. #AprendiendoACuidarnos con conciencia. pic.twitter.com/2uh7NxJzpz Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) May 22, 2020

Vecinos como María Bareño, que viven en la UPZ de Carvajal, son conscientes de que hay que tomarse en serio el coronavirus.

“Yo me desinfecto cuando salgo, me aplico el alcohol, me fumigo bien y cuando entro a mi casa hago lo mismo”, dice.

En las zonas se ven carteles gigantes para recordarle a la gente que la cuarentena es estricta.

Muchos respetan las medidas, pero no faltan los irresponsables que ponen en peligro a todos.

