“Allá no se lo tomaron en serio”: colombiana que contrajo COVID-19 en España

"Creemos que estamos exentos y no es así”, reflexiona Mariana Gómez sobre la situación en Colombia. Teme haber contagiado a alguien, pues es asintomática y dice que no hubo controles.

Noticias Caracol conversó con esta mujer que llegó relativamente bien de salud al país y, tras algunos síntomas leves, se sometió a la prueba del coronavirus COVID-19, la cual arrojó positivo.

¿Qué se siente tener coronavirus?

Tengo buen semblante, no siento muchos síntomas. Siento presión en el pecho, un poquito de tos, malestar general.

¿Qué le dijeron al llegar al aeropuerto El Dorado?

“Yo siento que en el momento en el que yo presento el papel con los síntomas activan el protocolo en el aeropuerto. Creo que lo hicieron muy bien en ese momento; no me dejaron ni siquiera sacar las maletas, no me dejaron tomar agua, no me dejaron nada. Me dijeron ‘tenemos que trasladarte ya’ y me llevan a la fundación Santa Fe. Yo llego a la fundación Santa Fe. En la ambulancia toman todas las medidas, pero allá me preocupa que no hubo tantos cuidados, me reciben sin guantes, y eso me preocupó porque esto es serio, esto no es molestando, no es una gripa cualquiera.

Entro, me aíslan, me toman los exámenes, me dejan de un día para otro. Revisan las radiografías y les da secuelas, pero de mis cirugías por un tumor en un pulmón.

Al otro día me dejan salir de la clínica, me mandan para la casa aislada, pero no se tomaron medidas para mi salida. Pude salir, podía irme en lo que yo quisiera, en lo que me pareciera bien. Llego a mi casa aislada y ayer me llaman de la Secretaría de Salud a hacerme muchas preguntas muy minuciosas que ya me hicieron dudar.

¿Le preocupa haber contagiado a otras personas?

Claro que me preocupa haber contagiado gente, digamos por ignorancia, porque como te dicen que los síntomas son haber tenido fiebre o algo… y yo estoy relativamente asintomática.

Cuando estuve allá, almorcé, tuve contacto con muchas personas. En el avión tuve contacto con las azafatas.

Acá en Colombia solamente me preocupa con las personas con la que tuve contacto en la fundación Santa Fe, con una que no usó guantes. De resto he tomado las medidas necesarias. He estado absolutamente aislada de mi familia, no he tenido contacto con absolutamente nadie.

Pensé que estaba exenta de esto y no.

Usted ya vivió eso en España, ¿qué nos dice a nosotros que estamos apenas empezando?

Yo creo que este tema nos deja muchas enseñanzas. Yo llego a Europa y allá no pasaba nada. No se lo tomaron en serio y yo tampoco me lo tomé en serio. Cuando yo me fui allá, me fui tomando muchas precauciones.

Cuando veo que allá la vida funcionaba tan normal, todos los sitios llenos de gente, pues pensé que pasaba igual. Dije ‘realmente estamos entrando en pánico en Colombia’ y creo que no, que definitivamente creemos que estamos exentos, y no pasa así.

Yo hoy soy asintomática, pude haber contagiado a muchas personas sin tener idea que lo estaba haciendo. Creo que de verdad tenemos una responsabilidad con la sociedad.

Tenemos que tomar las medidas que el gobierno nos está dando, y de verdad no son muy estrictas. Lo digo porque lo viví, porque nunca pensé que yo hoy tuviera que estar viviendo esto.

De verdad que no salgamos si no es necesario, intentemos no tener contacto físico con las personas; es que contagiamos de una forma tan sencilla. De verdad tomémonoslo en serio, en estos países no lo hicieron.

