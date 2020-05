Aplausos para una heroína: homenaje a mujer que limpia y desinfecta unidades de cuidados intensivos

Ella es María Celene y trabaja como auxiliar de servicios generales en la Clínica Las Vegas de Medellín, allí el personal médico le hizo un merecido reconocimiento.

Los aplausos también son para la heroína de los héroes, con sus gafas, traje especial, tapabocas y guantes todos los días se encarga de limpiar y desinfectar las unidades de cuidados intensivos de la clínica donde han llegado varios pacientes con coronavirus.

Luego de sus 12 horas de jornada en la primera línea de batalla junto a los médicos, la esperan tres niños, que temen por la salud de su madre, pero le tienen una profunda admiración.

“Mis hijos están muy asustados, igual yo tomo mis precauciones, llego me baño todo. Mi niño pequeño dice que no se me arrima porque yo vengo sucia de la calle”, cuenta María Celene Serna.

Su labor muchas veces queda en incógnito, pero aquí es el rostro que representa al personal de aseo general, por eso el personal médico le da las gracias por arriesgar su vida junto a ellos.

“Para nosotros ellos son muy importantes aquí en la clínica, porque gracias a ellos es que mantenemos nuestro lugar libre de virus y bacterias, gracias a ellos podemos llegar y encontrar nuestro puesto de trabajo organizado”, manifiesta Margarita González, enfermera.

Por más de siete años, María Celene se ha dedicado a esta labor, todos los días evita que los médicos sean contagiados por el virus y solo le pide a la ciudadanía un regalo de Día de Madres: que se acaben las discriminaciones.

“Por favor, nosotros no causamos ningún daño, nosotros antes nos cuidamos, tratamos de cuidarlos a ellos, yo no sé por qué son así y nos atacan o atacan a los auxiliares, sabiendo que ¿a dónde más van a ir? a un hospital donde estamos nosotros”, expresa la mujer.

Junto a ella, son más de 60 personas de aseo general en la clínica que día a día luchan para que los médicos puedan continuar en dando la batalla.