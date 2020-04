Arrendatarios también sufren las consecuencias de la cuarentena por el coronavirus

En el Valle de Aburrá varias familias denuncian que llevan más de dos meses sin recibir ingresos por sus propiedades y ahora están hasta el cuello de deudas.

Felipe y Carolina actualmente coinciden en un mismo problema: las agencias de arrendamiento en las cuales tienen sus apartamentos en Medellín no les responden por los cánones de arrendamiento.

“Yo con ese canon cubro otras obligaciones, tengo un crédito, y adicional a eso tengo que pagar predial y tengo que pagar administración”, explicó Felipe Arango, arrendatario.

A Carolina y su familia les consignaron 250 mil pesos, ni la mitad del alquiler total.

“Cuando se dio el deposito del canon de arrendamiento solamente sacaron una parte, intentamos comunicarnos para saber qué había sucedido y no contestan los teléfonos”, relató Carolina Palacio, arrendataria.

Hicimos el ejercicio de llamar a las agencias y tampoco obtuvimos respuesta.

“Al ver qué no me pagaban llamé al inquilino y el inquilino me dijo que él estaba al día. Él cancelo el mes pasado y este mes”, denunció Felipe Arango.

Desde la Alcaldía de Medellín informaron que de acuerdo al decreto 579 se prohíben los intereses de mora y desalojos hasta el 30 de junio. También, aseguran que las agencias que no den repuesta a sus clientes podrían entrar a un proceso sancionatorio.