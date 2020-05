Autoridades sanitarias investigan dónde estuvo el error en 40 pruebas de coronavirus en Antioquia

Se indaga si fueron fallas en el laboratorio que las practicó y analizó o si hay defecto en la calidad de las pruebas que se están distribuyendo.

El caso de las 40 pruebas de COVID-19 en Antioquia, que en principio dieron positivo, pero en realidad eran negativas generó una investigación de las autoridades sanitarias para establecer qué ocurrió.

“Son inconsistencias asociadas muchas veces a la calidad de las pruebas, a algún problema de calibración de los equipos, a algún problema con la temperatura de los reactivos y por lo tanto se toman medidas generales en estos laboratorios que esto sucede”, indicó Luis Gonzalo Morales, gerente para la contingencia del coronavirus en Antioquia.

Precisamente el tema de la calidad del material con que se hacen esos análisis en Latinoamérica incluida Colombia, fue objeto de un estudio de la Universidad Nacional que en una de sus conclusiones plantea:

“Identificamos una ausencia de información sobre las características técnicas, la oferta, la disponibilidad y los precios de las pruebas que se están utilizando para hacer seguimiento a la pandemia, para tomar decisiones sobre el confinamiento, la relajación del confinamiento y el alistamiento para la atención de los pacientes”, explicó Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos de la Universidad Nacional.

La investigación señala además que esa falta de información no permitiría conocer la realidad epidemiológica del COVID-19 en Colombia y la falta de calidad puede llegar, como ocurrió en Antioquia, a alterar los resultados.

Entre tanto, el Invima alertó nuevamente sobre la comercialización a través de medios virtuales de pruebas para detectar el COVID-19.

“En esta alerta detectamos 8 pruebas rápidas para la detección del COVID-19 las cuales no cumplen con la normatividad sanitaria. Estas pruebas no son de uso y de venta libre, no son medios de autodiagnóstico y debe realizarse siempre en ambientes clínicos”, enfatizó María Margarita Jaramillo, directora de Responsabilidad Sanitaria del Invima.

Entre las pruebas fraudulentas detectadas por el Invima se encuentran: Promed COVID-19, Rapid test, Labgun y Medsan COVID-19. La Supercomercio ya había ordenado el retiro de la publicidad de otras pruebas similares hace algunos días.