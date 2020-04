Batalla contra el cáncer y el tiempo: ¿qué pasa con autorizaciones de quimioterapias a niños?

Denuncian demoras en trámites y, también, en entregas de medicamentos esenciales para los tratamientos.

Luis Alberto, de tan solo un año, está en manejo de un agresivo cáncer en la pelvis. Nidia, la mamá, denuncia que hace dos semanas perdió una quimioterapia debido a demoras en autorizaciones y a que lo cambian del hospital en el que ha venido en tratamiento.

“He pedido ayuda por medio de tutelas, desacatos, y no nos han contestado nada. En este momento lo tengo hospitalizado porque se me complicó, le dio una infección. Pido que, por favor, me ayuden. Las entidades de control y la EPS Convida que, por favor, me le solucionen lo más pronto posible esta solución”, es el clamor de Nidia Castañeda para que Luis Alberto pueda continuar con su tratamiento.

Como este pequeño, Danna de 3 años no ha podido seguir con su tratamiento de leucemia.

“Ya me dirigí a la Supersalud y ellos tampoco me han ayudado a solucionar el problema. Mi llamado es para que, por favor, Medimás me solucione rápido las barreras de acceso que tengo porque la niña necesita urgente esos medicamentos, la cita y laboratorios de oncología pediátrica”, dice Johana Guzmán, mamá de Danna.

También conocimos el caso de Jairo que lleva 3 semanas de atraso en el protocolo de manejo de leucemia y el de Karen que no ha recibido autorizaciones completas para citas y exámenes.

“Durante esta cuarentena 10 quejas de demoras por parte de sus EPS en lo que tiene que ver con autorizaciones de quimioterapias, de procedimientos, entrega parcial o no entrega de medicamentos, terminación de convenios con IPS y otras demoras que tienen muy preocupados a los padres”, explica Yolima Méndez, del Observatorio de Cáncer Infantil.

De acuerdo con Méndez, 7 de los 10 casos de quejas corresponden a Medimás, por lo que hizo un llamado “especial a la EPS y a la Superintendencia de Salud para que se ejerza el debido control y vigilancia para que niños con cáncer no se vean expuestos a demoras e interrupciones de sus tratamientos ya que atenta contra su vida”.

Otro drama también lo viven los migrantes que, aunque cuentan con permisos de permanencia en el país vigente, han tenido que enfrentar trabas administrativas.