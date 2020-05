Bogotá adopta desde este lunes medidas usadas en Antioquia para enfrentar el coronavirus

Según Claudia López, algunas sugerencias fueron hechas por Luis Gonzalo Morales, quien dirige la hasta ahora exitosa estrategia en ese departamento.

“Nos sugirió hacer más cercos epidemiológicos, usar mejor la tecnología y poner a las empresas a reportar diariamente los casos de sus trabajadores que puedan tener síntomas”, dijo la alcaldesa de Bogotá.

El médico Morales es el gerente para la emergencia del coronavirus en Antioquia, pero también es recordado por haber sido secretario de Salud del Distrito Capital.

Sus consejos, entonces, llevaron a Claudia López a implementar algunas de las decisiones que hacen que solo hayan muerto a la fecha seis personas por el coronavirus en Antioquia y 720 pacientes confirmados con el COVID-19.

“Así que desde mañana Bogotá adopta esa misma medida. En adelante las empresas no solamente deberán registrarse en reactivación económica, deben registrar protocolos de bioseguridad, plan de movilidad segura y diariamente los datos de cualquier trabajador que pueda tener síntomas”, explicó la alcaldesa.

Y aunque habrá sanciones para quien no las cumple, ella afirmó en entrevista con Noticias Caracol que la peor sería tener que volver a cerrar todo.

“Puede haber sanciones, pero la peor es que el que no diga mentiras, no cumpla horarios, no reporte los trabajadores con síntomas, terminamos con mucho contagio, las ucis ocupadas y nos toca cerrar todo”, añadió.

En Bogotá hay confirmados, según el Instituto Nacional de Salud, 7.211 casos y 206 fallecidos.

