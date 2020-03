Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, da positivo para COVID-19

Afirma que se realizó el examen tras presentar “síntomas leves” en las últimas 24 horas. Dice que seguirá trabajando desde el aislamiento.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Boris Johnson explica que había tenido varios síntomas que le llevaron a hacerse la prueba y que a partir de ahora estará aislado, trabajando a través de videoconferencias.

"Ahora estoy en cuarentena, pero seguiré liderando la respuesta del gobierno mediante videoconferencias mientras combatimos este virus, juntos lo venceremos", afirmó.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020