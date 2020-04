Buena noticia para estratos 3 y 4 que tengan problemas para cancelar luz y gas por la cuarentena

Podrán aplazar la factura por 2 meses y diferir el pago a 2 años. Estratos 5 y 6 y establecimientos comerciales tendrán acceso a otro beneficio.

Esta medida aplica para los cobros de luz y gas que empiezan a llegar el 27 de abril en todo el país, explicó María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.

Estos alivios buscan ayudar a la gente que ha visto afectados sus ingresos por la cuarentena obligatoria declarada para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

Lea la entrevista en la que la ministra de Minas y Energía explica cómo funcionará la medida:

¿En qué consisten los alivios para los estratos 3 y 4?

Para todos aquellos que tengan dificultades en el pago de sus facturas de las que vienen en abril y mayo, van a poder diferir ese pago a 24 meses. Adicional a eso, van a tener un periodo de gracia, de junio a agosto, en el que no van a empezar esas cuotas adicionales. Van a tener que pagar por ese diferimiento solamente el costo de la inflación, quiere decir que la tasa de interés real es del 0%.

Es decir, que una factura de electricidad, que en el estrato 3 o 4 cueste 80 mil pesos, cuando uno lo difiera a 24 meses va a significar que cada mes va a tener que pagar $3.500 adicionales. Es una manera muy cómoda de poder acomodar la situación que ha generado desafíos para todos nosotros.

¿Quién necesite diferir ese pago ¿qué debe hacer?

Para que estos sistemas funcionen hay dos valores fundamentales: la responsabilidad y la solidaridad. La responsabilidad, porque todas las personas que tengan un empleo y un ingreso y que tengan dinero para pagar la factura es fundamental que lo hagan cumplidamente. Pero aquellas personas que no tengan esa posibilidad, que necesiten ese apoyo, van a poner en su factura, de manera automática, pedir ese diferimiento a los 24 meses. Mejor dicho, si la persona no paga, la persona va a tener que decir ‘necesito el aplazamiento’ e inmediatamente se difiere a 24 meses.

Además, a todos los usuarios de electricidad, hemos tomado la decisión de que cualquier aumento en el costo unitario del kilovatio/hora que se presente de aquí en adelante, también va a ser obligatorio diferirlo, para que los usuarios en el costo por kilovatio/hora no tengan aumento en el precio de la electricidad. Pero para que se pueda notar en el bolsillo de todos los colombianos es importante utilizar la electricidad de manera eficiente y no desperdiciar la luz.

Si a final de mes no tengo cómo cubrir la factura de luz o gas, ¿llamo a la empresa prestadora de esos servicios domiciliarios y pido que me difieran la cuota a 24 meses?

Así es y le hacen diferimiento automático.

¿Aplica también para establecimientos comerciales?

Para ellos y estratos 5 y 6 establecimos otro mecanismo, y es que antes de que haya una suspensión en el servicio, el establecimiento llama a su prestador de servicio y hace un acuerdo de pago, quiere decir que revisan a cuánto tiempo ese establecimiento va a poder pagar, cuál es la tasa de interés que tiene que aplicar, pero no podrá haber suspensión del servicio hasta que no haya acuerdo de pago.

Recordemos los beneficios para estratos 1 y 2.

Para ellos, el Gobierno nacional estableció una línea de crédito que directamente va a prestarle esa plata a los prestadores de servicio, también para las personas que no puedan pagar, y es una línea a 36 meses y no tiene tasa de interés. Simplemente el valor del consumo básico se va a diferir a 36 meses para las personas que no puedan pagar. Todas las personas que sí pueden pagar la factura, es fundamental que lo hagan oportunamente. Tendrían que poner como $1.000 adicionales cuando empiece a pagar su factura normalmente.

Adicional a esto, en la página de coronaviruscolombia.gov.co encuentran un botón que se llama ‘Comparte mi energía’. En ese botón, lo que pueden hacer aquellas personas que estén en una situación muy difícil, que definitivamente digan ‘yo ni siquiera difiriendo a 24 o 36 meses tengo posibilidades de pagar eso’, es que se pueden inscribir para que al final les ayuden con el pago total de su factura. ¿Por qué? Porque en los estratos 5 y 6 va a llegar en la factura una cajita para que quienes puedan apoyar el pago de servicios públicos de otras familias que lo necesiten más van a tener la posibilidad de hacer un aporte voluntario.

