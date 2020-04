Cacerolazo en la localidad Santa Fe porque aguantan hambre en cuarentena

Habitantes de cinco barrios se hicieron sentir en la madrugada para denunciar que no han recibido una sola ayuda, pese a que son población vulnerable.

“El pasado 2 de abril se suscribe el contrato 88 del año 2020 entre la Alcaldía local de Santa Fe, la Cruz Roja. Estamos a 14 de abril y es la hora en que ni siquiera han firmado el acta de inicio” para la entrega de mercados, sostuvo Mario Velásquez, líder de la comunidad.

Uno de los manifestantes se quejó porque la gente no sale de sus hogares “y no tiene con qué comer. Hay mucho vendedor que vive del día a día y hoy está encerrado en su casa, pero no tiene con qué sustentar y el Gobierno no nos ha querido ayudar con nada”.

“Aquí no ha venido la alcaldía mayor ni menor. ¿Catorce días más? La gente ya tiene hambre”, reclamó otro afectado.

Ollas, sirenas, tambores y cacerolas, así como las luces de los celulares, se hicieron sentir en la madrugada del lunes a la espera de que por fin lleguen las ayudas para sobrevivir en el aislamiento.

Durante la manifestación, el Ojo de la noche entregó 500 tapabocas a la comunidad.