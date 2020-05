“Cada vez que el presidente abre la boca, sale más gente a la calle”: Claudia López

Aseguró que “le damos palo a la gente por estar en la calle cuando la han autorizado a salir”. También habló sobre lo que viene para Bogotá.

En entrevista con Blu Radio, la alcaldesa de la capital colombiana afirmó que el primer día de esta nueva etapa de cuarentena deja un balance positivo.

“Nos fue bien en varios sentidos porque logramos aplicar los horarios. Logramos que no se nos colapse el sistema de Transmilenio, que tengamos la frecuencia necesaria. Ayer no subió la ocupación en las horas pico, empezó a subir en las horas valle”, señaló Claudia López.

Añadió que en este momento hay más de dos millones de personas en las calles. Y respondió a los cuestionamientos sobre los vendedores ambulantes que se están viendo en el centro de Bogotá.

“Entre más gente haya en la calle, más vendedores ambulantes va a haber en las calles vendiéndoles cosas a esas personas. Cuando no había gente en la calle, no había vendedores ambulantes, no había clientes. Aún con eso, tenemos mucha menos gente saliendo”, apuntó la mandataria.

Asimismo, aseguró que se está enviando un mensaje contradictorio: “Le damos palo a la gente por estar en la calle cuando la han autorizado por salir”.

Y agregó: “Si el presidente sigue mandando gente a la calle, lo más importante que tenemos que aprender es cómo salir a la calle de manera segura. Cada vez que el presidente abre la boca -hace un anuncio diciendo que se va a flexibilizar la cuarentena- al minuto sale más gente a la calle. Nuestros esfuerzos ahora tienen que ir dirigidos a enseñarle a la gente cómo salir de una manera segura a la calle y a trabajar”.

Claudia López, quien ha tenido sus diferencias con el manejo que el presidente Iván Duque ha hecho de la pandemia del COVID-19, sostuvo que si por ella fuera la cuarentena estricta iría hasta junio.

Además, recordó que “el tapabocas no es para el cuello, tiene que cubrirle la nariz y la boca”.

Finalmente, envió un claro mensaje a todos los que están saliendo de sus casas.

“Es imposible parar a cada ciudadano, no podemos controlar quién sale o quién no sale; nuestro esfuerzo es cómo está saliendo a la calle, es verificar que nadie salga sin tapabocas, eso sí es multable”, precisó.

