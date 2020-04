Caminar y hasta almorzar lejos de los demás: claves para quienes vuelven a trabajar desde este lunes

Escuche, paso a paso, qué debe hacer desde que sale de casa hasta que termina la jornada laboral para protegerse y cuidar a su familia del coronavirus.

El doctor Carlos Julio Pinto, director de epidemiología de la Secretaría Distrital de Salud, da consejos básicos que deben seguir, al pie de la letra, miles de trabajadores de la construcción y manufactura que vuelven a sus oficios desde este 27 de abril.

Empecemos por la salida de casa, ¿cómo debe ser?

Debemos proteger nuestros hogares desde la salida de casa. Recomendamos el uso alternativo de medios de transporte y es mandatorio el uso de tapabocas. Es muy importante el uso adecuado del elemento, porque si no conocemos su uso se puede convertir en un elemento que puede ser mal utilizado.

En el transporte público, por ejemplo, ¿qué tener en cuenta en el tema de la proximidad? Hay otras personas que tocan superficies que uno puede tocar, ¿cuáles son las precauciones clave ahí?

Conservar la distancia entre 1,5 y 2 metros entre las diferentes personas. Lo segundo a tener en consideración es el contacto con las manijas, los cinturones, torniquetes, debemos siempre mantener en nuestro poder gel, alcohol, que debemos estar usando frecuentemente, hasta tanto podamos tener la disponibilidad de un sitio en el que podamos hacer un lavado de manos.

Ya en el trabajo, ¿qué tener en cuenta cuando se tiene que compartir herramientas o a la hora del almuerzo, que las personas se quitan el tapabocas?

Tendrán que cumplir unos protocolos muy estrictos en cuanto a espacios en los que se alimentan. Deben hacerlo por turnos para que no haya aglomeraciones. Segundo, disponer de espacios y todos los mobiliarios para que tengan una adecuada limpieza y lavado de manos.

En lo referente a los elementos de protección personal deben ser renovados frecuentemente. Un tapabocas también tiene un tiempo de uso y de acuerdo con las condiciones en que estemos debe ser cambiado frecuentemente. El traje de labor también debe ser específico. En eso los protocolos deben recomendar que el traje con el que se desplaza la persona a su sitio de trabajo no sea el mismo, es decir, que los overoles o implementos de trabajo no sean compartidos para que no sea el mismo con el cual se desplaza posteriormente a sus viviendas. En lo posible tener sitios de lavado o de ducha antes de dejar sus implementos de trabajo y regresar a sus hogares y hay unas políticas claras frente al no compartir las herramientas de trabajo.

Además, que se sometan a unos protocolos de limpieza y desinfección frecuente en el trasegar del trabajo.

Al llegar a casa, ¿qué no debe faltar para proteger a la familia?

Fundamental el lavado de manos recién salga del sitio de trabajo, el uso del alcohol frecuente, cuando hacemos uso de las cerraduras, las chapas al ingresar. Otra recomendación importante, en lo posible, al ingresar el cuidado del calzado, dejarlo en la entrada, el cambio de ropa.