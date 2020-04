China parece haber frenado el coronavirus y no quiere que la enfermedad vuelva desde el extranjero

El país, que de a poco vuelve a la normalidad, reportó 1.367 casos asintomáticos y siete nuevas muertes, con lo que las víctimas fatales ascienden a 3.312.

Los pacientes asintomáticos se suman a los 81.554 contagios registrados en China, al publicar por primera vez el número de personas actualmente positivas, pero sin manifestar fiebre y tos características del COVID-19.

Esa cifra, que debe fluctuar en los próximos días, no tiene en cuenta el gran número de personas que, precisamente porque no tienen síntomas, no son detectadas ni sometidas a pruebas. Los portadores sanos pueden transmitir el virus.

A nivel nacional, solo 2.004 personas están aún oficialmente enfermas de coronavirus.

El país, cuna de la pandemia, parece haber frenado en gran medida la epidemia. Su prioridad hoy es evitar que la enfermedad vuelva a su suelo desde el extranjero.

El Ministerio de Salud reportó 36 nuevos casos importados, para un total de 691 desde el inicio del recuento.

China cerró temporalmente sus fronteras a la mayoría de extranjeros y redujo drásticamente sus vuelos internacionales. Toda persona que entre al país debe someterse a 14 días de cuarentena.

Tras dos meses de confinamiento, la provincia de Hubei (centro), donde surgió la pandemia, comenzó a reabrir sus puertas la semana pasada. De Wuhan, su capital, no se permitirá salir antes del 8 de abril.