Cierran UCI de la Clínica Corpas tras confirmarse que 25 trabajadores tienen COVID-19

Secretaría de Salud hace una inspección en el centro médico de Bogotá para determinar Cómo se generó el brote.

Mientras el gerente del centro asistencial anunció que abrió una investigación, asociaciones de salud aseguraron esto se debe a la falta de elementos de bioseguridad.

“No podemos sentir sino una profunda indignación ante la gran contaminación que está sufriendo el talento humano en salud, no solamente es la entrega de los elementos de protección personal, sino toda la bioseguridad que se está violando con el talento humano en salud”, señaló Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.

Y agregó: “Por favor, gobierno, no más aplausos, no más palabras bonitas, no más ovaciones, protejamos a la primera línea que está enfrentando al COVID-19”.

En el mismo sentido se pronunció Hermán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá.

“Gremios de la salud les han advertido suficientemente al gobierno distrital y al gobierno Nacional de las pésimas condiciones laborales que tienen los médicos y los pésimos elementos de protección personal y de bioseguridad con los cuales deben trabajar. Estamos poniendo en riesgo el principal recurso para la lucha contra la pandemia”, apuntó.

El pasado 12 de abril, la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Policlínico del Olaya también fue cerrada de manera temporal por brote de coronavirus entre profesionales de la salud.

