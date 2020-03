Claudia López le resuelve las siete dudas más comunes sobre la cuarentena en Bogotá

“Tenemos que prepararnos cuando de verdad nos toque hacer una, en la mitad de una emergencia”, aseguró la alcaldesa al explicar cómo será el simulacro.

¿A qué hora comienza?

Hoy, jueves 19 de marzo, a la medianoche empieza a regir el simulacro de cuarentena obligatorio. Hasta el próximo lunes a la medianoche todos debemos permanecer en nuestras casas por nuestro propio cuidado. Tenemos que prepararnos cuando de verdad nos toque hacer una cuarentena, estando en la mitad de una emergencia de colapso del sistema de salud o algo por el estilo. Nadie sabe cómo hacerlo, es la primera vez que lo vamos a intentar y por eso vamos a aprender este fin de semana.

¿Quiénes sí puede salir de sus casas?

La regla general es que nadie puede salir, ni en ningún vehículo ni ninguna persona de su casa. Las tiendas, las plazas de mercado, los minimercados, supermercados y Corabastos estarán abiertos, en caso de que alguien tenga que comprar algo de necesidad o de alimento. Puede salir una persona de la familia, una, no es que nos vamos a ir en gallada a hacer mercado.

También puede salir todo el personal que necesite recibir o prestar servicios médicos. Si alguien tiene una cita, puede hacerlo. Y la tercera actividad es la de cuidado: aquí hay personas que se desempeñan o necesitan recibir servicios de cuidado porque son adultos mayores, menores en protección, personas en condición de discapacidad, animalitos que están en confinamiento o que necesitan emergencias veterinarias. Ese tipo de personas que prestan o reciben servicios de cuidado también podrán salir.

Obviamente todos los de orden público, seguridad, socorro, servidores públicos que prestamos servicios indispensables podremos salir. De resto todo el mundo debe estar en su casa, cuidarse, pasar estos cuatro días en familia, informarse sobre esta pandemia que estamos afrontando y aprender a cuidarnos entre todos.

¿Habrá servicio de transporte público para quienes tengan obligatoriamente que salir a trabajar?

Sí. Transmilenio y SITP van a estar funcionando a la mitad de su capacidad porque evidentemente hay muchas personas que trabajan en el sistema de abastecimiento, de alimentos, de salud, de socorro, que no tienen vehículo particular.

¿Habrá pico y placa este viernes?

No, se levantó el pico y placa porque es que mañana no sale nadie, la regla general es que todos los carros de Bogotá, todas las personas de Bogotá, tienen prohibido circular en la ciudad en estos cuatro días. Solo pueden salir las personas con sus vehículos particulares que presten alguno de estos servicios esenciales que tienen exención.

¿Qué pasa con los restaurantes?

Están cerrados por orden del presidente de la República, solamente podrán operar los restaurantes para vender comida a domicilio, que fue lo que autorizó el presidente.

¿Qué pasa con los bancos y los cajeros?

Todos los establecimientos financieros y bancarios están operando normalmente. Pero, los invito, si necesitan mandarle una platica a alguien, aprovechen y usen la plataforma tecnológica de su banco, con eso no tienen que salir. Entre menos tengan que salir de casa, mucho mejor.

Si tengo un viaje en avión, ¿puedo salir?

Sí. Todos los que prestan servicios de carga, descarga, los pilotos, las azafatas, toda la gente que trabaja en el aeropuerto tienen permiso de ir. Quien tenga un viaje por supuesto que puede salir. Los taxis en la ciudad estarán funcionando, exclusivamente tienen que ser pedidos telefónicamente o por plataforma tecnológica.

¿Cuál es el mensaje detrás del simulacro?

Sé que estamos pasando por un momento difícil, un poquito de tensión, han sido muchas cosas nuevas, mucha información nueva, no sabíamos qué era el coronavirus, no sabíamos que teníamos que lavarnos las manos constantemente. Nos cuesta. A mí personalmente me cuesta mucho no abrazar, no saludar de beso, pero es por nuestra propia protección. No podemos tener contacto físico.

Este simulacro de cuarentena es porque, más temprano que tarde nos va a tocar afrontarla en la mitad de una emergencia sanitaria. Como nunca la hemos hecho, necesitamos aprender y eso es lo que vamos a hacer en estos cuatro días. El coronavirus es una epidemia, a cualquiera le puede dar y es algo que va a durar todo este año, esto no se va acabar en un mes ni en dos, vamos a tener que estar tomando estas medidas todo el tiempo.

Todo va a salir bien, cuidémonos y estémonos en casa.