Colombiano con coronavirus pide no cometer el mismo error de España y quedarse en casa

Yerson Blandón, que vive hace 13 años en Zaragoza, reconoció que él mismo no acató la orden de quedarse en casa e iba, incluso, a fiestas.

Hace 9 días le diagnosticaron el COVID-19 y lleva seis completamente aislado en el cuarto de un hotel en Madrid, aunque él reside en Zaragoza.

“De momento me siento bien, llevo 9 días con los síntomas, he tenido 38 de fiebre casi todos los días, son altibajos que te dan. Mucho picor en la garganta, dolor muscular, tos seca, un día amanezco bien. Hoy he amanecido estupendo, pero eso no quita que en la tarde esté otra vez con las fiebres”, contó sobre los síntomas que ha padecido.

La comida y estadía es pagada por la empresa para la que trabaja. Los trabajadores del hotel le dejan la comida en el pasillo y él, con el tapabocas puesto, recoge los alimentos.

Para Yerson, “las medidas del Gobierno de Colombia son buenas y van un poco más adelante con nosotros”.

Sin embargo, aseguró que es responsabilidad de los colombianos no padecer lo de España por el coronavirus.

“Hace 15 días hacía mi vida normal, estaba en la calle, acudía a fiestas y no hacía caso ni hacía frente al llamado que nos habían hecho. Hasta hace seis días que el Gobierno tuvo que paralizar totalmente al país y dejar solamente supermercados, hospitales y farmacias abiertas”, aceptó.

Lamentó que para que la gente hiciera caso, el Gobierno tuviera que ordenar que la fuerza pública se desplegara en las calles y multara a quien estaba desobedeciendo la medida, porque “hay gente que tiene coronavirus y no tiene síntomas y esa gente es la más peligrosa, son más que todo los jóvenes”.

Sobre la salida de la gente a la calle, contó que para sacar a la mascota lo puede hacer una persona y por un minuto. Para las compras está permitido hacer solo una al día. Supermercados, farmacias y hospitales son los únicos autorizados para estar abiertos.

“Llevo seis días sin ver a nadie, totalmente aislado y encerrado, muy bien cuidado. Es triste”, dijo.

“La situación es triste, pero va a ser más triste en unos meses porque vamos a quedar en crisis”, recalcó sobre lo que pasa en España, donde hay más de 11 mil personas contagiadas.

Por eso insistió en “ser responsable, porque la medicina está en estudio”.

