Colombiano, entre la vida y la muerte por el COVID-19 en EE. UU., es tratado con plasma

El exmilitar de 30 años lleva un mes hospitalizado y ha mostrado una leve mejoría con el procedimiento experimental, que no habían aplicado en otro paciente.

Rodrigo Valderrama, que se encuentra en Virginia, ha pasado por un shock séptico, neumonía y fallo severo de los pulmones desde que se contagió del coronavirus.

“Después de que a él lo entubaron, me dijeron que a lo mejor ya no lo podían revivir, que él estaba muy delicado de los pulmones y que con los pacientes de COVID-19 no era bueno tratar de revivirlo, porque no sabían en su condición cómo iba a quedar después”, dijo Julián Valderrama, primo del colombiano contagiado.

Y fue por ese cuadro clínico que lo conectaron a una máquina de oxigenación por membrana extracorporal, conocida como ECMO.

El doctor Erik Osborn, del Hospital Inova de Fairfax, le propuso a la familia retirar la hidroxicloroquina, con la que era tratado sin mucho éxito, y comenzar a darle plasma de personas recuperadas del virus.

El especialista explicó que “separa el plasma que contiene los anticuerpos y se lo administramos a la persona en estado crítico”.

Según Osborn, desde la primera dosis ha mostrado una lenta mejoría en sus pulmones, algo que llena de esperanza a sus familiares.

Su mamá Elizabeth Alfonso, desde Colombia, le pidió a su hijo poner “de su parte, que tiene que salir adelante, que él es un gran ser humano y Dios lo tiene para grandes cosas en esta vida”.