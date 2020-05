Con correa en mano, concejal encaró a motociclista que violó cuarentena e hizo maniobras peligrosas

El funcionario de Girón se disculpó, pero dijo que actuó en defensa propia porque el joven lo atacó verbalmente y estaba armado.

El concejal Rodolfo Rangel manifestó que un hombre se le apareció “en una moto haciendo canguros, pasa y me agrede con palabras”.

Según Rangel, se quitó el cinturón “porque ya me entran nervios y dije ‘aquí no me voy a dejar apuñalar’, porque ellos llevaban cuchillos, navajas”.

Tras el incidente, que es materia de investigación, el concejal de Girón ofreció “disculpas a la ciudadanía, pedirles disculpas a mis amigos, a toda Colombia entera, que soy servidor público, pero uno no es ajeno aquí, en cualquier momento se le presenta un problema”.