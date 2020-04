Con ganas de jugar y protegidos, niños empiezan a salir en España durante cuarentena por coronavirus

En patineta, triciclo, bicicleta o en su silla, los menores de 14 años están autorizados a pasar una hora diaria fuera de sus casas.

Protegidos con tapabocas y acompañados por alguno de sus padres o cuidadores, los niños en España pudieron salir a la calle por primera vez este domingo desde hace seis semanas, cuando se impuso el confinamiento contra el coronavirus.

Los más valientes empezaron a aventurarse a partir de las 9:00 a.m. a unas calles prácticamente desiertas desde hace semanas.

"No podían dormir. Estaban muy nerviosos", cuenta Diana Pineda, una bibliotecaria de 43 años que salió a pasear en el centro de Madrid con su hija de ocho años y su hijo de cinco.

Saltando a su lado, los niños, con mascarilla, aseguraron que no tienen miedo de salir pese a la pandemia."Saben que no pueden tocar nada. No tienen miedo la verdad. Tenemos más miedo nosotros (los adultos) que ellos", dijo la madre.

Para los menores de 14 años, las salidas están autorizadas desde este domingo una hora diaria desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., en un radio de un kilómetro en torno al cada domicilio, acompañados por uno de los padres o un cuidador. Y cada padre podrá salir con tres hijos, como máximo.

Como si fuera la primera vez

Otra madre, Inmaculada Paredes, salió una hora con sus hijos Álvaro, de siete años, y Javier, de cuatro.

"No había mucha gente, nos hemos cruzado con bastantes niños y todavía más perros", dijo esta ingeniera de 47 años que al igual que su marido teletrabaja. "Los niños miraban las flores y la hormigas como si fuera la primera vez", exclamó sorprendida.

Por otro lado, los dos hijos de Miguel López, de seis y tres años, salieron "completamente equipados: con mascarillas y guantes", dijo este publicitario que vive en un apartamento del noroeste de Madrid.

"Para ellos es ya casi como salir de excursión, la actividad más divertida en el último mes", aseguró.

Polémica

A diferencia de otros países europeos, España es el tercer país más golpeado del mundo por la pandemia, por detrás de Estados Unidos e Italia. Allí estaba prohibido que los menores salieran desde el inicio del confinamiento general del país, a mediados de marzo.

El confinamiento de los más pequeños era cada vez más criticado en el país ya que numerosos especialistas alertaron sobre los riesgos para la salud física y mental de los niños.

El anuncio de la suavización de esta medida la semana pasada fue un fiasco para el gobierno, que inicialmente solo autorizó a los niños a acompañar a un adulto para ir al supermercado o a la farmacia. Pero la avalancha de críticas hizo dar marcha atrás y pocas horas más tarde, autorizó las salidas para jugar.