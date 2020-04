Conductor del metro de Medellín dio positivo a prueba de coronavirus

Otros compañeros del hombre contagiado fueron enviados a cuarentena como medida de precaución.

Un conductor adscrito a la Fundación de la Universidad de Antioquia que presta su servicio al metro de Medellín dio positivo a COVID-19, según informó la misma entidad en un comunicado.

La Fundación detalló que el trabajador no se sintió bien y acudió a su EPS donde le realizaron las pruebas pertinentes por coronavirus. El pasado 5 de abril, la Seccional de Salud de Antioquia le notificó el resultado.

La entidad indicó que el conductor estuvo fuera de servicio debido a una calamidad doméstica por un periodo de 10 días, entre el 22 y 31 de marzo.

“El pasado 1 de abril se reintegró a sus actividades en jornada de madrugada y prestó servicio hasta el sábado 4 de abril”, señaló el comunicado.

La Fundación de la Universidad de Antioquia indicó que el conductor fue aislado de manera preventiva y otros de sus compañeros también se encuentran en cuarentena como medida de precaución debido al acercamiento que tuvieron con el hombre contagiado.

Sin embargo, la entidad manifestó que el conductor no tuvo contacto con el personal Metro o usuarios del sistema, ya que una de las medidas adoptadas por prevención es no permitir el abordaje de cabina, “por lo cual los conductores no tienen contacto con ninguna persona durante los trayectos del viaje”.

La Fundación puntualizó que ha implementado varias estrategias de prevención, entre ellas: “la ubicación de insumos de tapabocas de un solo uso en las oficinas de los conductores y la entrega de tapabocas antifluido lavables para todo el personal”.

Vea el comunicado completo aquí:

A la fecha, Medellín registra 100 casos confirmados de COVID-19, mientras que en el resto de Antioquia hay 83 personas contagiadas.