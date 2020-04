A crisis por muertes en Guayaquil se suma dolor por no encontrar cuerpos de familiares o ataúdes  

Entregarán féretros de cartón para que cuerpos de fallecidos por COVID-19 sean sepultados dignamente. Vicepresidente de Ecuador se disculpó por la crisis.

Más de mil féretros de cartón corrugado se distribuirán en los principales cementerios de Guayaquil, que tiene 1.648 casos confirmados de coronavirus, pues en las funerarias se ha vuelto un calvario conseguir ataúdes de madera.

A este calvario se suma el de quienes no encuentran los cuerpos de sus seres queridos.

“Yo lo único que quiero que me digan es que mi marido está aquí. Si está aquí, yo lo acepto porque no me lo voy a llevar. Yo quiero que quede aquí descansando en paz”, dice una habitante de Guayaquil a la salida de un hospital.

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, se disculpó este sábado por las imágenes de fallecidos en las calles y casas de la ciudad de Guayaquil.

"Esta semana hemos sufrido un fuerte deterioro de nuestra imagen internacional, hemos visto imágenes que nunca debieron haber sucedido y por ello, como su servidor público, les pido disculpas", expresó Sonnenholzner a través de una cadena de radio y televisión.

Hoy el reporte oficial indica que Ecuador tiene 3.465 casos de contagio, de los cuales el personal médico no ha escapado. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social decidió restringir el número de atención a pacientes con síntomas respiratorios y de otras patologías, en medio de medidas de seguridad.

