Cuarentena por coronavirus COVID-19 despertó el lado más solidario de los antioqueños

Trabajadores informales, adultos mayores y personas de escasos recursos han recibido múltiples ayudas para garantizar su aislamiento preventivo.

En medio de la alerta por el coronavirus COVID-19 los milagros aparecen y los vendedores ambulantes del centro de Medellín así lo confirman.

Muchos han recibido alimentos y dinero de personas del común que se han solidarizado con su situación y también de estudiantes de Medicina de la Universidad CES, por medio de la iniciativa ‘Lazos de esperanza’.

“Podemos garantizarles a ellos que van a tener un mercadito por este tiempo, para que puedan desplazarse de sus puestos de trabajo a sus casas”, explicó María Garzón, doctora en epidemiología de la CES.

Aunque algunos insisten en quedarse en la calle, esta iniciativa busca reducir la posibilidad de que estos trabajadores informales se contagien.

“Quedaríamos muy agradecidos con un mercadito que nos regalaran, porque si no podemos trabajar, no podemos comer, no podemos hacer prácticamente nada. Eso sería una gran ayuda”, manifestó Orlando Jaramillo, vendedor ambulante.

Pero los vendedores ambulantes y adultos mayores no han sido los únicos beneficiados.

“Los chicos del pregrado de Medicina han querido ir a las tiendas de barrio y comprar esas ayudas porque allí también se están viendo esas dificultades en las ventas”, señaló la doctora de epidemiología de la Universidad CES.

El dinero con el que se compran estas ayudas para los adultos mayores sale del bolsillo de los voluntarios.

“Es una forma de superar esta emergencia, es una forma de que ellos puedan estar en sus casas y evitar el contagio por las calles”, resaltó Alcides Zapata, habitante de Medellín.

Por ahora los beneficiados comienzan a ser cinco mil vendedores ambulantes, pero los paisas esperan ayudar a más adultos mayores.