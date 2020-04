Decretan pico y cédula en Cali durante cuarentena por coronavirus COVID-19

La medida se empezará a aplicar a partir del próximo viernes 3 de abril, según informaron autoridades de la capital del Valle del Cauca.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, informó este miércoles 1 de abril de 2020 que se decreta el pico y cédula en la capital del Valle del Cauca mientras se cumple la cuarentena obligatoria para contener la propagación del coronavirus COVID-19.

"A partir del próximo viernes, empieza a operar el decreto de pico y cédula en Cali, que busca regular la presencia de personas en el espacio público y, sobre todo, en establecimientos comerciales", dijo.

Eso significa, según explicó el funcionario, que el viernes las personas cuyos números de cédula terminen en 1,2 y 3 podrán salir e ir a los establecimientos comerciales para adquirir los productos que requieran.

"A quien no tenga esa autorización no se le podrán vender productos y tampoco recibirlos", anotó el secretario, al precisar que la medida no aplica durante fines de semana y tampoco en droguerías.

Para el lunes 6 de abril, las personas con cédulas terminadas en 4, 5 y 6 estarán habilitadas para ir a hacer sus compras, mientras que, el martes 7, lo podrán hacer los ciudadanos cuyos números de documento de identidad culminen en 7, 8, 9 y 0.

En ese sentido, el miércoles 8 de abril, la rotación vuelve a comenzar y el turno para acudir a establecimientos comerciales y realizar compras le volverá a corresponder a las personas con cédulas terminadas en 4, 5 y 6.

El pico y cédula en Cali operará de lunes a viernes y quien incumpla la medida será objeto de sanciones, de acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Las autoridades insisten en practicar un adecuado lavado de manos, usar geles antibacteriales, cuidar a la población vulnerable y respetar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio en cada región. #EstáEnTusManos

