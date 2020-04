Decretan toque de queda y ley seca en Apartadó durante Semana Santa

El alcalde de ese municipio, donde se confirmó el contagio de tres personas, instauró medidas para evitar la propagación de la COVID-19.

“Hay una restricción a la circulación, un aislamiento obligatorio durante los días martes, miércoles y jueves desde las 5 de la tarde hasta las 3 y 30 de la mañana, y los días viernes sábado y domingo durante todo el día”, explicó Felipe Cañizález, el mandatario local.

Comunidad manifiesta estar de acuerdo con estas medidas y piden que entre todos ayuden a cumplir el aislamiento.

Así opinó Adela Torres, una lideresa comunitaria.

“Me parece muy importante esta medida, porque la invitación es para que podamos estar en casa, si bien es cierto hay una población que le toca salir a trabajar”, dijo.

Otro apartadoseño manifestó que la gente es muy desobediente sin necesidad de salir a las calles.

“La gente es muy desobediente, quiere estar en la calle, las cosas no son así, el que no tenga necesidad de salir que se quede en su casa, para que no le pegue el virus a nadie”, indicó Julio Gómez.

Apartadó es el único de la región de Urabá en el que hay casos positivos del coronavirus.

El decreto expedido por el alcalde municipal, en el que decreta ley seca y toque de queda, hará que los más de 180.000 apartadoseños se queden en sus casas, evitando así que los 3 casos de la COVID-19 se multipliquen.