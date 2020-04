Denuncian discriminación contra profesional de salud a quien le negaron entrada a plaza de mercado

El hecho, ocurrido en plena emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, fue captado en un video que se hizo viral y causó una respuesta del establecimiento.

A través de redes sociales se denunció que una profesional de la salud, personal considerado como héroe en esta época de pandemia de coronavirus COVID-19, fue discriminada en una plaza de mercado de Popayán, donde no se le permitió el ingreso.

Un ciudadano grabó el momento en que trabajadores del establecimiento impidieron el ingreso de la médica, quien llevaba tapabocas como una de las medidas de protección exigidas por el Gobierno para entrar a lugares de gran concentración de personas.

El video se hizo viral y eso provocó que la plaza de mercado se pronunciara para entregar su versión de los hechos. En otra grabación, el negocio manifestó que no hubo discriminación y que a la mujer se le negó el acceso porque no llevaba guantes y no quiso colocárselos.

Además, el establecimiento dijo que esta persona se estaba dirigiendo al personal de la plaza de mercado de manare irrespetuosa y aclaró que su único objetivo es cumplir las medidas de protección necesarias en esta época de emergencia y cuarentena por coronavirus COVID-19.

El caso se registró el pasado sábado 11 de abril de 2020. Situaciones como esta se han presentado en distintas partes de Colombia desde que comenzó la emergencia sanitaria por la pandemia.