Dio a luz estando en la UCI por coronavirus y al despertar no recordaba ni que estaba embarazada

Las gemelas Ayma y Ayla nacieron prematuras, con 7 meses de gestación, mientras su mamá se encontraba intubada por una neumonía.

Mili llevaba 21 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Vall d'Hebron, en Barcelona, en donde estuvo muy grave y al despertarse no recordaba ni siquiera que estaba en embarazo antes de ser sedada.

La historia la hizo pública el jefe del Servicio de Neonatología del hospital, Félix Castillo, quien fue el encargado de dar a conocer la primera imagen de las pequeñas bebé canguro junto a su mamá.

Mili afecta de grave neumonía por #Covid_19 .Embarazada de gemelas.Cesárea a las 28s. Nacen Ayma y Ayla . 21 días intubada, al despertarse, no recordaba su embarazo . Este es su primer kanguro con sus hijas en neonatos @vallhebron tras 30 días de enfermedad. No hay palabras. pic.twitter.com/apDtUoGCI9 — felix castillo salinas (@felixcastillos2) May 1, 2020

Cuando abrió los ojos, varios días después del parto, Mili entre débil y confundida por ver a las enfermeras que la asistían con trajes de protección lo único que preguntaba era dónde estaba su esposo y por qué no la acompañaba en la habitación.

“Preguntaba por qué no estaba conmigo y me decían que no le dejaban por COVID-19, pero yo no entendía nada”, contó Mili en el diario El País.

El médico Castillo explicó que los periodos de desorientación son frecuentes luego de que una persona pasa tantos días sedada, sin embargo, la mujer está en estudios ya que antes de ser ingresada al hospital por el cuadro respiratorio reportó que se ‘le habían ido las luces’ momentáneamente.

Mili tuvo que esperar un mes, hasta que su examen de coronavirus fuera negativo, para poder ver en persona a sus niñas y hacer de 'mamá canguro'.

Ahora, las tres se encuentran bien de salud, aunque Ayla y Ayma aún debe estar unas semanas más en el hospital.