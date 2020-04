Donald Trump sugiere inyecciones de desinfectante para tratar el coronavirus

El presidente de EE. UU. hizo unas polémicas declaraciones en las que también se mostró curioso por saber si es posible “meter luz solar dentro del cuerpo”.

El mandatario estuvo presente en la exposición del director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan. Tras una serie de recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19, en la que también hablaron de que supuestamente el virus muere con luz solar, vino el comentario de Trump.

“Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda, por lo que sería interesante comprobar eso”, indicó refiriéndose al investigador.

En la conferencia, el director Bryan también habló de los efectos de los rayos ultravioleta sobre el nuevo coronavirus. "Nuestra observación más llamativa hasta el momento es el potente efecto que la luz solar parece tener para matar el virus, tanto en superficies como en el aire", explicó.

También manifestó que "hemos visto un efecto similar tanto en las temperaturas como en la humedad. El alza de las temperaturas o de la humedad, o de los dos, es generalmente menos favorable para el virus".

Tras escuchar estas conclusiones, el presidente Trump cuestionó si era posible "meter luz solar dentro del cuerpo", pero después señaló: “supongamos que exponemos al cuerpo a una tremenda cantidad de luz, ya sea ultravioleta o solo luz muy potente. Creo que ha dicho usted que eso no se ha comprobado".

En redes circula un video de la reacción que tuvo la doctora Deborah Birx, coordinadora del equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, al oír las declaraciones del mandatario de los estadounidenses.

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA

— Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020