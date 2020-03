Dos actores, uno de ‘Los Vengadores’ y otro de ‘Game of Thrones’, revelan que tienen coronavirus

Se trata de Idris Elba, que interpretó a Heimdall en la saga de superhéroes, y Kristofer Hivju, conocido por su papel de Tormund en la épica serie de HBO.

"Esta mañana he dado positivo en el test del COVID-19. Me encuentro bien, no tengo síntomas de momento", afirmó el británico Elba en Twitter, que detalló que planea quedarse en casa y "ser pragmático".

"Les iré informando sobre cómo me va. Que no cunda el pánico", agregó.

Por su parte, Hivju, que acababa de comenzar a rodar la segunda temporada de ‘The Witcher’, informó que tenía el coronavirus.

"Mi familia y yo nos aislaremos en casa por el tiempo que sea necesario. Tenemos buena salud, yo solo tengo síntomas leves de un resfriado", aseguró el actor en una publicación de su perfil de Instagram.

No obstante, el intérprete alertó de las complicaciones que puede suponer esta pandemia.

"Hay personas con mayor riesgo para quienes este virus puede tener un diagnóstico devastador, por lo que les exhorto a que sean extremadamente cuidadosos; lávense las manos, manténgase a 1,5 metros de distancia de los demás, sigan en cuarentena; simplemente hagan todo lo posible para detener la propagación del virus", pidió Hivju.

Otras celebridades contagiadas son el matrimonio de Tom Hanks y Rita Wilson, que confirmaron el diagnóstico mientras estaban de viaje en Australia para preparar el rodaje de una nueva película sobre la vida de Elvis Presely en la que Hanks participa.

Tras varios días en el hospital, la pareja anunció que seguirá de cuarentena en una residencia alquilada, después de salir del centro médico.

La actriz y modelo Olga Kurylenko, popular tras participar en ‘James Bond: Quantum of Solace’, publicó que estaba contagiada.

La reconocida actriz colombiana Danna García también figura entre las celebridades afectadas.