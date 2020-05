Duque sorprende con elogio a Claudia López, pese a que ella sigue con sus reparos al gobierno

El presidente reconoció que la alcaldesa tiene “ideas innovadoras”, en un foro de economía. Mientras que López habló sobre su puja por una cuarentena más larga.

El jefe de Estado señaló que “la alcaldesa de Bogotá ha estado enfrentando esta situación y empezó con propuestas innovadoras al haber hecho un simulacro pedagógico muy importante y nos ha permitido trabajar. De la mano tiene al secretario de Salud, que trabaja articuladamente con el Ministerio de Salud”.

Además, recalcó se debe afrontar la pandemia como “un gran ejercicio de construcción colectiva”.

De otro lado, Claudia López participó en un foro mundial sobre el liderazgo de las mujeres frente a la emergencia por coronavirus.

“Aquí lidero la ciudad capital con un gobierno de centro izquierda frente a un gobierno nacional de derecha, donde la presión es volver a la normalidad, volvamos a producir, volvamos al empleo, es que vamos a perder más vidas por el hambre que por la pandemia… volvamos, volvamos, volvamos”, sostuvo.

También se refirió a la decisión del presidente Iván Duque de extender la cuarentena hasta el próximo 25 de mayo.

“Bogotá va a terminar la cuarentena nacional después de una gran puja con el gobierno nacional -que ha estado siempre en la tensión de quererla levantar muy rápido- el 25 de mayo. Tenemos 20 días o menos para ver cómo podemos tener transporte masivo no masivo, una ciudad de 24 horas. Ya no vamos a poder salir todos al tiempo, quiere decir que no todos vamos a poder trabajar y estudiar al tiempo. Tenemos que organizar una Bogotá 24 horas que opere en cuatro turnos distintos para que nunca haya más de dos millones de personas en la calle y en el sistema de transporte masivo”, dijo.

Por ahora, los mandatarios locales esperan la expedición de decretos para implementar las nuevas medidas en sus territorios.

