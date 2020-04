El aislamiento no puede durar tres meses porque la economía se puede ir al piso, afirma la Anif

Se necesita un tiempo para contener el coronavirus y adaptar el sistema de salud, pero si se alarga no habrá recursos para pacientes, dice Mauricio Santamaría.

El presidente de la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) habló sobre la cuarentena por el COVID-19 y la posibilidad de extenderla.

“Obviamente es un tema de unidad nacional en el que todos tenemos que poner y las medidas de aislamiento son buenas y se requieren para proteger la vida. Las medidas tienen el propósito inicial de aplanar la curva, lo que quiere decir esparcir los casos de coronavirus en el tiempo para que el sistema de salud no colapse y eso está bien.

Habiendo dicho eso, ese tipo de aislamiento no evita el contagio, porque esos contagios se van a dar. Entonces, la única manera de evitar los contagios es que apareciera una vacuna o que la gente que se infecta desarrolle una inmunidad. Al ser claro en eso, uno lo que tiene que darse cuenta es que las medidas de aislamiento son efectivas para ese propósito, pero no pueden ser indefinidas en el tiempo, en periodos más allá de mes y medio, dos meses, porque tienen un costo demasiado grande en materia económica, que no se refiere a que se pierdan utilidades. No, es que eso es un costo para las personas, que pierden sus ingresos. Los informales, que en Colombia son el 50% de la población activa, pierden sus ingresos, viven del día a día.

Además, si eso se alarga, las empresas empiezan a quebrar, cierran, se pierden empleos y los hogares pierden empleo, la pobreza aumenta. Cuando uno se preocupa por la economía no es por la gente que está perdiendo plata, sino por la gente que no va a tener con qué comer, no va a tener ingresos para sostener a su familia.

El Gobierno ha tomado medidas buenas de dar subsidios a las personas y a las familias más vulnerables, de poner líneas de crédito para las empresas, pero no se puede tomar más de dos o tres meses. Solo las medidas que tomó ahora el Gobierno valen 2 puntos del PIB”.

La alcaldesa Claudia López propone extender la cuarentena del coronavirus hasta junio porque dice que estamos rezagados en las detecciones de infectados en el país, no tenemos camas para atender a pacientes si esto se desborda, que no hay suficientes pruebas para establecer dónde está el virus. ¿Qué hacemos?

“El aislamiento es importante porque permite achatar la curva, y mientras tanto las autoridades deben meter los recursos posibles para que el sistema de salud se pueda acondicionar y atender bien cuando llegue la etapa alta de contagios. Por eso no se puede extender el aislamiento, porque permite contener los casos por un tiempo y acondicionar el sistema de salud en materia de pruebas, materiales que protejan a los médicos para que no se contagien, es fundamental, en materia de montar hospitales de campaña, de tener ventiladores, pantallas de camas de UCI.

Por eso el aislamiento no puede durar tres meses, porque la economía se puede ir al piso y no habría cómo acondicionar el sistema de salud porque los recursos no existen y la gente empieza a padecer problemas de hambre, de que no tiene ingresos y termina siendo un remedio igual o más costoso que la enfermedad”.