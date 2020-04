El clamor de los colombianos confinados en India por la emergencia del COVID-19

Son 80 y se vieron sorprendidos con la suspensión de vuelos y el cierre de aeropuertos, mientras visitaban unos de los países más poblados del planeta.

Ellos, entre los que hay dos antioqueños, le expresaron a Noticias Caracol su clamor para que los ayuden a retornar a Colombia.

Muchos viajaron en busca de sabiduría y de experiencias de crecimiento interno a India, país que por su historia, por su cultura, y sobre todo por su espiritualidad, es uno de los lugares más visitados del planeta.

En eso estaba este grupo, que se topó con la mayor prueba de autocontrol y resiliencia cuando sus itinerarios de regreso se empezaron a cancelar y a parecer más bien a un laberinto.

Cinco son mujeres que permanecen confinadas en un hotel de Nueva Delhi, en medio de una estricta cuarentena.

“En este momento estamos en Nueva Delhi viviendo la cuarentena. Nos toca almorzar, desayunar y comer en el cuarto. No podemos usar ningún otro servicio del hotel ni salir a la calle. Y no sabemos hasta cuándo podemos estar acá porque los hoteles los están cerrando”, aseguró Claudia Cárdenas, organizadora del viaje.

A otras, como Lida Mesa, que trabaja en el sector de telecomunicaciones, les angustia la incertidumbre de no poder regresar a Colombia.

“Me siento muy vulnerable, quiero estar en mi país nuevamente con mis hijos y mi familia”, dijo Patricia Otero, una pensionada que se vio sorprendida por las medidas para evitar el avance del COVID-19.

En otros lugares de India hay otros grupos de colombianos. Se estima que hay cerca de ochenta.

Por ejemplo Luis Londoño y Alex Betancur, que estaban de travesía en el Himalaya.

“El mayor riesgo que corremos ahora, no solo los colombianos sino todos, es que la pandemia en un país con 1.300 millones de habitantes cobre muchos muertos”, dijo el antioqueño Luis Londoño.

La psicóloga Juanita Villegas pidió ayuda a las autoridades colombianas, como ha sucedido en países europeos.

“Las personas de otros países han estado abandonando en lugar. Sus países los han estado repatriando, como pasó con Alemania y como pasa hoy con Rusia”, indicó.

“Tuve la oportunidad de hablar con el cónsul, la respuesta es que están haciendo gestiones con la Cancillería para ver cualquier posible solución. También he llamado a la embajadora pero no la he podido contactar”, manifestó Ana Arias, quien trabaja en el sector hidrocarburos.

En este punto de la emergencia, con las fronteras aéreas y terrestres prácticamente cerradas en todo el planeta, sólo una gestión política puede traerlos de vuelta a su patria.