El clamor de los deportistas colombianos en el exterior que también anhelan regresar a casa

Ellos se suman a la lista de miles de compatriotas que necesitan ayuda para volver al país y pasar la cuarentena junto a sus seres queridos.

Sofía Montoya, selección colombiana de fútbol y subcampeona de la liga femenina con el DIM, es una de las deportistas que pide ayuda para poder regresar a casa.

“En este momento ya no tiene sentido estar, nosotros queremos estar con nuestras familias antes de que el momento sea aún más crítico”, expresa Montoya.

La deportista e ingeniera de procesos en formación se había desplazado a México a un intercambio académico del que junto a más de 500 colombianos no ha podido retornar.

“Empezamos a buscar el tiquete y nos cobraron penalización, pero ya no se puede hacer el vuelo para el cambio que se hizo la primera vez porque las fronteras todavía siguen cerradas”, comenta Sonia López, mamá de Sofía.

En territorio europeo se suma otra voz pidiendo ayuda, la de Julián Vargas el arquero antioqueño que viajó a probarse a un club Cracovia Polonia.

“La respuesta del club es que ya no se puede firmar contrato por el tema de la pandemia del coronavirus”, manifiesta Vargas.

El futbolista siente que esta crisis lo dejó sin alternativas.

“Si de pronto tienen un vuelo humanitario desde Alemania o desde Polonia, me tengan en su lista de espera, se los pido de todo corazón porque quiero estar con mi familia en Colombia, aquí no tengo dinero no tengo cómo subsistir”, asegura.

Ambos deportistas comparten el amor por la pelota, pero hoy cambian el grito de gol por uno de ayuda.